Chine : neuf personnes ont été tuées dans un accident de la route

L'accident s'est produit vers 07h40 sur une section de la route nationale dans la ville de Qingtongxia, lorsqu'un camion est entré en collision avec une voiture, faisant neuf morts et deux blessés. Les blessés ont été transportés d'urgence vers un hôpital local, et leur pronostic vital n'est pas engagé, selon le département régional de la sécurité publique. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête.

Xinhua/VNA/CVN