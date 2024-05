Chine : la production de l'industrie des services de navigation par satellite en hausse de 7% en 2023

L'Association du système de positionnement par satellites et des services basés sur la géolocalisation de Chine a publié le livre blanc de cette année sur le développement de l'industrie des services de navigation et de positionnement par satellite du pays. Selon ce livre blanc, le taux de croissance de l'industrie en 2023 a généralement été meilleur que celui de 2022. La transformation numérique et les améliorations intelligentes dans diverses industries ont commencé à libérer la demande d'équipements de navigation par satellite et de données spatio-temporelles, injectant de la vitalité au développement du marché des applications et services de l'information spatio-temporelle de Beidou.



Xinhua/VNA/CVN