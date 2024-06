Cameroun : cinq enfants meurent par noyade dans l'extrême-nord

Selon l'agence, les cinq enfants âgés entre 7 et 12 ans sont morts en l'espace de deux jours au cours d'une séance de nage. Le préfet explique que ces drames sont survenus suite aux pluies qui s'abattent après les fortes chaleurs dans la région. Face à la gravité de la situation, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekoa Mbarga exige de la part des parents et du corps social une prise impérieuse de conscience ainsi que des mesures qui s'imposent à l'effet de réduire autant que possible les baignades d'enfants dans les mayos (cours d'eau en langues locales) et particulièrement dans les flaques d'eau dont personne ne peut déterminer avec exactitude ni la profondeur, ni la dangerosité. Le préfet promet des rafles le long des mayos dans les jours à venir et "les enfants ramassés seront conduits dans les postes de sécurité publique où les parents viendront répondre de leur négligence".

APS/VNA/CVN