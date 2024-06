Le chef de l'ONU attristé par la mort du vice-président du Malawi

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été attristé par l'accident d'avion survenu lundi, qui a coûté la vie au vice-président du Malawi et à neuf autres personnes, a indiqué mardi 11 juin son porte-parole adjoint Farhan Haq.

"Le secrétaire général a été très attristé d'apprendre l'accident d'avion qui a coûté la vie au vice-président du Malawi et à de nombreux autres hauts responsables malawites", a déclaré M. Haq. "Nous présentons nos condoléances à leurs familles et nous nous tenons aux côtés du peuple du Malawi en ces moments difficiles", a-t-il ajouté. Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, et neuf autres personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été retrouvés morts lundi après l'accident de leur avion.

Xinhua/VNA/CVN