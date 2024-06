Sénégal : le président Faye reçoit un échantillon du 1er baril de pétrole produit dans le pays

"J'en profite pour féliciter l'ensemble du gouvernement et la société Woodside. Je félicite le peuple sénégalais et lui dis notre engagement de faire un bon usage de ces ressources pour les générations actuelles et futures", a déclaré M. Faye, en recevant au Palais de la République l'échantillon du baril de pétrole. Le premier baril de pétrole a été produit "en toute sécurité", avait annoncé mardi dans un communiqué la société Woodside, une compagnie pétrolière basée en Australie et chargée de l'exploitation du champ de Sangomar. "La phase 1 du développement du champ de Sangomar comprend une installation autonome de production, de stockage et de déchargement en mer (...) d'une capacité nominale de 100.000 barils par jour", précise Woodside qui est en coopération avec la Société pétrolière du Sénégal (Petrosen).

Xinhua/VNA/CVN