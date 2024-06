Nigeria : 50 personnes tuées lors d'une attaque contre un village

Au moins 50 personnes ont été tuées et un nombre indéterminé kidnappé, dont des femmes et des enfants, lorsque des hommes armés ont attaqué le village de Yargoje, dans le Nord-Ouest du Nigeria, durant le week-end, ont rapporté lundi 10 juin des médias locaux.

>> Nigeria : 87 personnes enlevées dans le Nord-Ouest de l'État de Kaduna

>> Nigeria : les 137 élèves libérés ont retrouvé leurs familles

"Des dizaines d'hommes armés à moto ont pris d'assaut Yargoje, dans la zone du gouvernement local de Kankara, dans l'État de Katsina, dimanche soir 9 juin", selon une source locale, citée par les médias. "Ils ont tiré sporadiquement sur des gens, ce qui a coûté la vie à plus de 50 personnes", a déclaré la source, ajoutant qu'un nombre indéterminé de villageois avaient été enlevés et que leurs propriétés avaient été pillées. Les enlèvements massifs contre rançon sont fréquents dans les États du Nord-Ouest, du Centre et du Nord-Est du Nigeria, où des gangs lourdement armés ciblent souvent des villages isolés pour piller et enlever les habitants.

APS/VNA/CVN