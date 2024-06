Grèce : première canicule de l'année attendue, risque d'incendie "très élevé"

>> Températures élevées, incendies précoces : la Grèce redoute "un été très difficile"

Cette touffeur de trois jours "culminera mercredi 12 juin et jeudi 13 juin" et le "risque d'incendie sera très élevé dans des zones importantes de Grèce", a affirmé à la presse ce ministre chargé également de la Protection civile. Les services météorologiques prévoient des températures pouvant grimper jusqu'à 42oC dans le centre du pays alors que la Grèce est déjà soumise à de fortes chaleurs ces derniers jours, notamment à Athènes où 38oC sont attendus jeudi 13 juin. M. Kikilias a demandé aux Grecs "leur aide et leur attention pour protéger la vie humaine" et la nature alors que le pays enregistre quotidiennement entre 30 et 40 incendies de forêt, de faible ampleur jusqu'ici. Alors que l'été n'a pas encore débuté, des records de chaleur pour la première semaine de juin ont été enregistrés mardi dernier 4 juin, selon le site meteo.gr avec des températures qui ont atteint localement 39,3oC. Ce pays méditerranéen, coutumier des vagues de chaleur, avait connu des feux dévastateurs et une canicule de deux semaines, inédite dans sa durée, en 2023.

APS/VNA/CVN