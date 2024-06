La Côte d'Ivoire instaure une nouvelle carte d'identification pour les commerçants

M. Coulibaly a expliqué que cette carte, adoptée par décret dans le cadre de la politique de formalisation et de modernisation du secteur ivoirien du commerce, servirait à identifier les commerçants et les entrepreneurs exerçant dans le pays. Les représentants légaux d'entreprises et de succursales de sociétés pratiquant une activité sur le territoire national ivoirien sont aussi concernés par cette mesure. Selon le porte-parole, cette carte permettra une meilleure traçabilité des acteurs offrant des services financiers digitaux et de vente en ligne. Elle fait partie "des solutions durables à la problématique de la fraude fiscale, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", a-t-il affirmé. Le décret institue, en outre, le fichier national des commerçants et entreprenants. Cette base de données enregistrera et stockera les données d'identification de l'ensemble des commerçants et entrepreneurs exerçant une activité dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN