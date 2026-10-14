Nouveau pont entre Chine et République populaire démocratique de Corée

Un nouveau pont ouvrira jeudi 15 octobre entre la Chine et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), sur le fleuve Yalu qui marque la frontière entre les deux pays, ont indiqué mercredi 14 octobre les médias d'État chinois.

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Photo : Yonhap/VNA/CVN

L'ouverture de ce pont destiné au trafic routier entre la ville chinoise de Dandong et l'un des pays les plus reclus au monde s'inscrit dans la poursuite du renforcement récent des liens physiques entre la RPDC et son puissant voisin et partenaire.

Il "favorisera davantage les échanges économiques et commerciaux ainsi que la circulation des personnes entre les deux pays, et améliorera le bien-être des deux peuples", a salué Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en conférence de presse.

L'ouvrage à quatre voies, d'une longueur de 3.026 mètres, a été achevé en 2014, mais son ouverture a été retardée par différents problèmes, notamment l'absence de routes de raccordement et d'installations douanières côté nord-coréen, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Il est censé offrir une alternative, et à terme remplacer le pont de l'Amitié sino-coréenne à la capacité limitée.

"Les échanges via les ponts sur le fleuve Yalu à Dandong sont restés relativement limités jusqu'à présent, mais une fois le nouveau pont ouvert, des centaines de véhicules pourraient l'emprunter chaque jour", a dit Ahn Chan-il, un chercheur d'origine de nord-coréenne.

"Ce pont pourrait servir à acheminer d'importants volumes de marchandises et de ressources chinoises vers la RPDC, et donner un coup de fouet considérable à son économie", a-t-il ajouté.

Autre pont avec la Russie

La Chine reste un soutien diplomatique et économique primordial de la RPDC, recluse et soumise à de multiples sanctions de l'ONU, malgré le rapprochement de la RPDC avec la Russie, partenaire mais aussi rival régional de la Chine.

L'ouverture du nouveau pont sur le fleuve Yalu interviendra environ un mois après l'inauguration du premier pont routier entre la RPDC et la Russie, un ouvrage salué par Pyongyang comme signalant le renforcement des relations bilatérales.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a quant à lui indiqué que Séoul "sui(vai)t de près" l'ouverture du nouveau pont sur le Yalu.

La compagnie nationale chinoise Air China a repris en mars ses vols directs entre Pékin et Pyongyang après six années d'interruption liée à la fermeture des frontières à cause de la pandémie de COVID-19. Le même mois, les deux pays ont relancé la liaison ferroviaire arrêtée depuis 2020.

AFP/VNA/CVN