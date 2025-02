La Bibliothèque vietnamienne en Belgique : un lien et un pont culturel pour la diaspora

>> Le chef de l'État et des Vietnamiens d’outre-mer rendent hommage aux ancêtres

>> La diaspora vietnamienne, toujours pleinement engagée pour la prospérité de la Patrie

>> La résolution qui incite la diaspora au développement scientifique et technologique

Ces dernières années, une vague d'initiatives a fleuri, visant à préserver et promouvoir la langue vietnamienne. Parmi elles, la Bibliothèque vietnamienne se distingue par son originalité : nichée au sein de restaurants vietnamiens, elle offre un espace culturel chaleureux où la littérature devient un pont entre la diaspora et la patrie.

Photo : VNA/CVN

La Bibliothèque vietnamienne en Belgique est un projet initié par le canal Việt Happiness Station ("Station du Bonheur"). L'objectif ne se limite pas à la mise en place d'une bibliothèque où la communauté vietnamienne peut lire et déposer des livres, mais également à en faire un pont favorisant la culture de la lecture et la préservation des valeurs traditionnelles. Actuellement, le projet compte deux bibliothèques : l'une située au restaurant Hanoi Station à Bruxelles et l'autre à Ostende, une ville située à plus de 100 km de Bruxelles.

Grâce à cette bibliothèque vietnamienne, de nombreux lecteurs vietnamiens vivant en Belgique ont eu l'occasion d'accéder à des œuvres littéraires précieuses, allant des livres pour enfants à la littérature pour adultes. Chaque fois qu'ils découvrent un bon livre, ils ont l'impression d'être transportés dans leur pays d'origine et de revivre des souvenirs.

Au-delà du simple maintien de cette bibliothèque, le projet vise également à collecter des ouvrages rares, notamment ceux ayant une signification historique et retraçant le parcours des Vietnamiens à l'étranger. Ces livres ne sont pas seulement d'une grande valeur spirituelle, mais ils reflètent aussi l'évolution des perceptions à travers les époques. Les organisateurs prévoient de retrouver des ouvrages publiés il y a 20-30 ans afin d'observer l'évolution des perspectives historiques sur le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Un aspect remarquable est la réaction enthousiaste de la communauté vietnamienne ainsi que des visiteurs internationaux. Beaucoup ont fait don de livres de valeur sur le Vietnam, comme un livre photo de 1976 sur le Président Ho Chi Minh, réalisé par l'auteur français Roger Pic. Cela démontre que la Bibliothèque vietnamienne n'est pas seulement un dépôt de livres, mais qu'elle est devenue un véritable pont culturel, aidant les étrangers à mieux comprendre le Vietnam.

À l'occasion de la Journée internationale de la Langue maternelle (21 février), la Bibliothèque vietnamienne de Hanoi Station continue de recevoir de nouveaux livres, dont la collection pour enfants "Đúng hay điêu" ("Vrai ou Faux"). Cette initiative permet aux jeunes vietnamiens d'accéder à leur langue maternelle, contribuant ainsi à la préservation de leur héritage linguistique et culturel.

La Bibliothèque vietnamienne ne permet pas seulement aux Vietnamiens de l'étranger de conserver leur identité culturelle, elle sert aussi d'espace d'échange intergénérationnel. Les histoires sur la patrie et les souvenirs inoubliables sont transmises aux jeunes générations, leur permettant de ne pas oublier leurs racines. En même temps, elle offre à la communauté des opportunités d'intégration et de compréhension avec d'autres cultures.

La Bibliothèque vietnamienne de Belgique est le cœur battant de la culture vietnamienne en Belgique, un lieu où l'héritage linguistique et la fierté nationale se transmettent de génération en génération. En offrant un accès privilégié à la littérature vietnamienne, cette bibliothèque contribue à diffuser la richesse de la langue et de la culture vietnamiennes à travers le monde.

VNA/CVN