VOV signe un accord de coopération avec un partenaire cubain

Dans le cadre de sa visite de travail à Cuba du 4 au 7 septembre, le vice-président de la Voix du Vietnam (VOV), Pham Manh Hùng, et le président de l'Institut cubain d'information et de communication sociale (ICS), Alfonso Noya Martínez, ont signé un nouvel accord de coopération bilatérale.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Lors de leur entretien, les deux responsables ont affirmé l'importance de renforcer la coopération dans l'échange gratuit d'actualités, d'informations, de contenus numériques et de programmes de radio-télévision liés à la culture, à l'histoire, à la musique et au tourisme.

Cet accord vise à élargir et à approfondir la compréhension mutuelle, l'amitié et les connaissances entre les peuples du Vietnam et de Cuba.

L'accord prévoit de collaborer à la production et à la coproduction de programmes de radio-télévision axés sur la culture, l'histoire et le tourisme, qui seront diffusés sur leurs chaînes respectives.

En outre, les deux parties ont convenu de faciliter l'échange de délégations de hauts dirigeants pour discuter des compétences professionnelles, de la gestion et de la production de programmes de radiodiffusion. Les échanges et la formation de reporters et de responsables font également partie de l'accord.

En outre, des journalistes vietnamiens et cubains ont partagé leurs expériences professionnelles à l'ère numérique lors d'un séminaire international organisé conjointement par l'Association des journalistes cubains (UPEC) et l'Association des journalistes vietnamiens (AJV) à La Havane. L'événement a vu la présence du président de l'UPEC Ricardo Ronquillo et du vice-président de l'AJV, Trân Trong Dung.

Les journalistes de l'AJV ont présenté des interventions sur le journalisme au service des affaires extérieures et la communication internationale conformément à la stratégie de "diplomatie du bambou" du Vietnam, l'intelligence artificielle dans le développement de contenu et la gestion des salles de rédaction, les processus et les compétences pour gérer la désinformation, la distorsion et les contenus nuisibles pour protéger la souveraineté dans le cyberespace, la transformation numérique du journalisme, l'autonomie financière, les modèles commerciaux et les revenus publicitaires.

Parallèlement, la partie cubaine a abordé des sujets liés aux réseaux sociaux face à la guerre médiatique, aux médias sociaux en tant que ressource stratégique à Cuba et à la transformation du modèle journalistique.

Lors d'une séance de travail antérieure avec le président de l'UPEC Ronquillo, Trân Trong Dung a exprimé la volonté de l'AJV de partager ses expériences et de renforcer la coopération dans la transformation numérique, l'orientation de l'opinion publique et la lutte contre les informations erronées ou déformées.

La rencontre avec Marydé Fernández López, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba et vice-directrice du Département d'idéologie, a permis de souligner le rôle essentiel du journalisme dans la défense nationale et de réaffirmer la solidarité et l'amitié particulières entre les deux nations.

Du 2 au 7 septembre, la délégation de l'AJV a tenu des séances de travail avec diverses agences de presse locales et l'ambassade du Vietnam à Cuba, et a rendu un hommage au Président Hô Chi Minh dans un parc portant son nom à La Havane.

VNA/CVN