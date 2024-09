Le Vietnam et le Laos boostent leur coopération en sciences sociales et humaines

La collaboration en cours dans la recherche scientifique entre le Vietnam et le Laos est considérée comme une base solide pour une coopération bilatérale globale et apporte une contribution spécifique aux relations de grande amitié et de solidarité particulière.

Selon Phan Chi Hiêu, directeur de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, l’entité joue un rôle central dans les programmes de recherche, la formation et le développement des capacités, le conseil et l’échange d’expériences dans le développement des sciences sociales et humaines en particulier et dans le développement national en général. entre le Vietnam et le Laos.

Le monde universitaire laotien et ses partenaires scientifiques attachent une grande importance à la recherche sur les questions transnationales et le développement durable dans les zones frontalières entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Ces projets de recherche sont stratégiques, ils contribuent non seulement à résoudre les problèmes pratiques qui se posent, mais créent également les conditions permettant de garantir la sécurité, la paix et d’améliorer la vie des deux peuples, a-t-il souligné.

Chi Hiêu a commenté que la coopération ne se limitera pas seulement aux programmes traditionnels de formation et de recherche, mais sera également étendue à de nouveaux domaines pour répondre aux besoins actuels.

En particulier, a-t-il précisé, l’une des nouvelles orientations de la coopération consiste à étudier la transformation numérique et verte et l’impact de ces processus sur l’égalité sociale, les questions de développement humain et les modèles visant à optimiser l’utilisation des ressources naturelles et numériques dans le développement économique afin d’assurer sécurité et développement durable.

En outre, a-t-il ajouté, le domaine de la préservation et de la promotion des valeurs culturelles constitue un axe important de la coopération en matière de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les programmes visant à préserver le patrimoine culturel immatériel, tel que les arts traditionnels, les langues et les coutumes des minorités ethniques au Vietnam et au Laos, en particulier l’application de la technologie numérique dans le processus, font l’objet d’une attention croissante.

Il a estimé que la promotion des échanges culturels entre les deux pays contribue non seulement à maintenir l’identité culturelle unique de chaque pays, mais crée également des conditions favorables au développement du tourisme culturel, ouvrant un grand potentiel économique aux pays voisins.

Dernièrement, les scientifiques des deux pays prévoient d’organiser des forums et des conférences régionaux et internationaux sur les sciences sociales pour rassembler des décideurs politiques, des administrateurs, des experts et des scientifiques d’autres pays pour discuter et trouver des solutions aux problèmes régionaux et mondiaux tels que l’impact du changement climatique, assurer la sécurité de l’eau et les moyens de subsistance des personnes vivant dans les bassins fluviaux, et développer un environnement numérique.

