Engagements internationaux pour l'assistance au Vietnam suite au typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

La réunion a été organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural afin de communiquer à ses partenaires des informations urgentes concernant le typhon Yagi. Coprésidée par le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Hoàng Hiêp, et Pauline Fatima Tamesis, coordinatrice des Nations unies au Vietnam, l’événement avait pour objectif de recueillir les avis des partenaires concernant l'assistance efficace aux localités vietnamiennes touchées.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a mis en évidence l'ampleur des dégâts, notamment dans le Nord. Il a souligné que le gouvernement vietnamien, les ministères, les secteurs, les autorités locales et diverses organisations conjuguent leurs efforts communs pour apporter de l'aide aux zones les plus touchées.

Actuellement, les partenaires se sont engagés à fournir 3.000 kits d'hygiène individuels, 1.000 outils ménagers, 1.000 ustensiles de cuisine, et 2.000 kits de réparation de logement. Ce lot d'assistance devrait arriver à la frontière du pays ces prochains jours, a-t-il précisé.

Pauline Fatima Tamesis, coordinatrice des Nations unies au Vietnam, a affirmé que l'organisation était prête à mobiliser son équipe pour soutenir le relogement des personnes défavorisées et fournir des denrées alimentaires. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement vietnamien procède à une évaluation précise des dommages afin que l'aide puisse être distribuée de manière rapide et ciblée.

Silvia Danailov, représentante de l'UNICEF au Vietnam, a indiqué que son organisation pourrait collaborer avec ses partenaires pour l'approvisionnement en eau potable des familles dans les régions montagneuses affectées et pour faciliter l'accès à l'assainissement environnemental pour les femmes et les enfants. Elle a également souhaité évaluer les besoins en matière d'assistance des écoles touchées.

Selon Remi Nono Womdim, représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam, l'organisation s'est engagée à apporter rapidement son soutien dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'approvisionnement en nourriture, de l'aide financière, ainsi que dans la restauration des moyens de subsistance et la gestion des situations d'urgence au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport actualisé au 9 septembre à 06h00 par l'Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le typhon Yagi, le troisième à frapper la Mer Orientale cette année, a fait 26 morts ou portés disparus.

Le bilan détaillé fait état de 9 personnes décédées ou portées disparues directement à cause du typhon. Les glissements de terrain et les crues soudaines ont fait 12 décès supplémentaires, tandis que 5 autres personnes ont trouvé la mort dans des inondations. Les provinces les plus touchées sont Lào Cai et Quang Ninh (6 décès chacune), Hoà Binh (4 décès), Hai Phong, Lang Son, et Tuyên Quang (2 décès chacune), et Hai Duong, Hanoï, Yên Bai, et Bac Giang (un décès chacun). En outre, le typhon Yagi a fait 247 blessés.

Dans le secteur agricole, les dégâts sont importants avec 113.600 hectares de rizières, 22.000 hectares de cultures maraîchères et 6.900 hectares de vergers submergés ou endommagés. L'aquaculture a également subi des pertes importantes, avec plus de 1.500 cages endommagées ou emportées, principalement à Quang Ninh et Hai Duong. À Quang Ninh, 25 navires en ciment et en bois ont coulé au mouillage.

Suite à un glissement de terrain ayant enseveli quatre maisons dans le district de Bat Xat, province de Lào Cai, une opération de recherche et de sauvetage a été immédiatement lancée, mobilisant plus de 200 personnes.

En outre, 121.668 arbres sont tombés après le passage du typhon Yagi, particulièrement à Hai Phong, Hanoï, Hung Yên, Hai Duong, et Bac Ninh. Les provinces de Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Hai Duong, ainsi que la ville de Hanoï, ont été confrontées à des pannes d'électricité et de communication à grande échelle.

Le bilan matériel s'alourdit avec 9.851 habitations endommagées. Les infrastructures électriques ont été particulièrement touchées : 12 sections de lignes 500 kV, 36 lignes 220 kV, et 161 lignes 110 kV ont subi des dommages, sans compter les nombreux pylônes basse tension renversés.

VNA/CVN