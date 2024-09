Le nombre de cyberattaques sur les systèmes au Vietnam en baisse de 53,2%

En huit premier mois de l’année, quelque 4.029 cyberattaques ont eu lieu au Vietnam, soit une baisse de 53,2% sur un an, selon un rapport publié par l’Autorité de la sécurité de l’information (relevant du ministère de l’Information et de la Communication).

L’Autorité de la sécurité de l'information estime que cette baisse est due aux progrès du travail visant à assurer la cybersécurité. La garantie de la sûreté et la sécurité des systèmes d'information est la clé d’une transformation numérique réussie et durable et fait partie intégrante et indissociable de la transformation numérique.

En août, près de 5.900 systèmes sur plus de 7.600 systèmes d'information des agences de l'État étaient classés et protégés par niveau, atteignant un taux de 77% et une augmentation de 14% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon les statistiques sur la production, les affaires et le développement du domaine de la sécurité des systèmes d'information, les revenus du secteur ont atteint 451 milliards de dôngs (18,34 milliards de dôngs) en août dernier, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2023 et de 10,5% en huit mois par rapport à la même période en 2023.

