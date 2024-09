Assistances accordées aux localités touchées par le typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision numérotée 943/QĐ-TTg, 100 milliards de dôngs seront prélevés sur la réserve budgétaire centrale de 2024 pour attribuer à cinq localités que sont Nam Dinh (20 milliards de dôngs), Thai Binh (30 milliards de dôngs), Hai Duong (20 milliards de dôngs), Yên Bai (20 milliards de dôngs), Hung Yên (10 milliards de dôngs).

Quang Ninh et Hai Phong ont indiqué qu'ils arrangeraient actuellement leurs ressources locales pour surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Le même jour, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a décidé de fournir une première aide d'urgence en argent et en biens, d'une valeur de plus de 720 millions de dôngs, à environ 900 ménages gravement touchés par le typhon Yagi dans la province de Quang Ninh et dans la ville de Hai Phong.

Toujours le 9 septembre, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï a publié une décision qui permet de prélever 51 milliards de dôngs sur le Fonds "Cứu trợ" (Assistance) de la capitale pour soutenir les habitants de 11 localités touchées par le typhon Yagi.

La capitale enverra cinq milliards de dôngs à chacune de neuf localités que sont Hai Phong, Quang Ninh, Bac Giang, Phu Tho, Thai Nguyên, Yên Bai, Lào Cai, Cao Bang, Lang Son ; et 3 milliards de dôngs à Bac Ninh et Vinh Phuc.

La présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Lan Huong, a envoyé une lettre appelant la population de la capitale à participer au soutien des localités touchées par le typhon, les crues et les inondations.

VNA/CVN