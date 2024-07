Transparence budgétaire

Le Vietnam bondit de 11 places dans l'enquête sur le budget ouvert

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Il montre que le Vietnam a un score de transparence de 51 points sur 100, supérieur à la moyenne mondiale de 45, et en hausse de sept points par rapport à 2021 ; et un score de participation du public de 19 sur 100, soit deux points de plus qu'en 2021 et quatre points de plus que la moyenne mondiale.

Concernant le contrôle budgétaire, il a enregistré 82 points contre une moyenne mondiale de 62, soit une hausse de deux points par rapport à 2021. Le pays a notamment gagné 100 points dans le budget citoyen, 83 dans le budget adopté et 78 dans les rapports en cours d'année.

Pour atteindre ces résultats, le ministère des Finances a recueilli les commentaires du public sur le projet de budget de l'État à soumettre à l'Assemblée nationale et a établi des rapports budgétaires citoyens. Le budget prévisionnel approuvé a été rendu public en temps opportun et de manière précise.

Le ministère des Finances a déclaré le souhait de recevoir davantage de conseils et de soutien technique de la part des organisations nationales et étrangères et des individus pour perfectionner les institutions et les politiques pertinentes, attirant ainsi davantage l'attention du public sur les informations budgétaires et créant des conditions favorables pour que les habitants puissent donner leur avis sur les documents concernant le processus budgétaire.

VNA/CVN