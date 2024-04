La Banque d'État annule la vente aux enchères de lingots d’or

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a annulé le 22 avril la vente aux enchères de lingots d’or en raison de l'insuffisance d’inscription pour soumissionner et de la faute de transfert des dépôts conformément à la réglementation.

Pour continuer à mettre en œuvre de manière drastique des enchères de lingots d’or afin d'augmenter l'offre sur le marché, la Banque d'État lancera une vente aux enchères de lingots d'or à 10h00 mardi 23 avril.

Auparavant, la Banque d'État avait annoncé la vente aux enchères de lingots d’or pour un total de 16.800 taels d’or SJC, avec chacun lot de 100 taels.

La Banque d'État a clairement indiqué que le taux de dépôt lors de la participation aux enchères de lingots d’or est de 10%, le prix de référence pour calculer la valeur du dépôt est de 81,80 millions de dôngs le tael. Le volume d'enchères minimum est de 14 lots équivalant à 1.400 taels, le volume d'enchères maximum est de 20 lots équivalant à 2.000 taels.

La Banque d'État a achevé les préparatifs pour les enchères de lingots d’or, cherchant à augmenter l’offre sur le marché, à intervenir rapidement et à gérer immédiatement l’écart entre les prix nationaux et mondiaux, en garantissant que les entreprises se développent dans un environnement sûr, stable, sain, transparent et efficace.

Actuellement, 26 unités, dont des banques commerciales et des sociétés de négoce d’or, ont établi des relations pertinentes avec la BEV, dont 15 remplissent les conditions de participation à l’appel d’offres.

Il s’agira de la première fois depuis 11 ans que la banque centrale organise à nouveau une vente aux enchères d’or.

La première vente aux enchères de lingots d’or a eu lieu le 28 mars 2013. Cette même année, la BEV a organisé 76 séances pour vendre du métal précieux. À cette époque, le prix de l’or de SJC était encore d’environ 4,2 millions de dôngs (un dollar équivaut à environ 24.000 dôngs) le tael, soit plus cher que l’or mondial.

En fin de matinée du 22 avril, après l’annulation de la vente aux enchères de lingots d’or, les lingots d’or SJC se négociaient respectivement à 80,7 millions de dôngs et 83,2 millions de dôngs le tael, en forte baisse de 1,3 million de dôngs et 820.000 dôngs le tael par rapport à la clôture de la séance du 21 avril.

