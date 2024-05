La demande d'espaces commerciaux haut de gamme en hausse

Photo : Lotte Vietnam/CVN

Selon les données de Statista, plateforme allemande spécialisée dans la collecte et la visualisation de données, en 2023, le secteur des biens de luxe sur le marché vietnamien a enregistré un chiffre d'affaires total de 957,22 millions d'USD. Les revenus provenaient principalement de produits de luxe tels que vêtements, accessoires, parfums et cosmétiques, horlogerie, joaillerie. On s'attend à ce que cette industrie rapporte 992,20 millions d'USD d'ici 2024.

Trân Pham Phuong Quyên, responsable du crédit-bail commercial chez Savills Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la plupart des marques de luxe recherchent actuellement des locaux dans les zones centrales avec une concentration existante de marques de luxe. Cependant, elle a noté que les espaces de vente au détail dans les pôles de luxe existants sont rares, ce qui entraîne une forte concurrence entre les marques.

Concernant le marché de la location d'espaces commerciaux à Hô Chi Minh-Ville, Savills Vietnam a noté que l'activité commerciale dans la ville était stable, les taux d'occupation restant inchangés à 92% d'un trimestre sur l'autre.

Les propriétaires ont progressivement supprimé les programmes de réduction des loyers. Les transactions de location ont totalisé 1.688 m² de surface de plancher.

En outre, la vente au détail de produits pharmaceutiques continue de maintenir une croissance basée sur la reprise macroéconomique.

VNA/CVN