Le secteur agro-sylvo-aquacole affiche un excédent commercial sur quatre mois

Au cours des quatre premier mois de l’année, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a enregistré un chiffre d'affaires total à l’export de 19,06 milliards d'USD, soit une hausse de 23,7% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Les importations du secteur pendant cette période ont été de 14,32 milliards d'USD.

Le secteur a ainsi affiché un excédent commercial de 4,74 milliards d'USD, soit une forte augmentation de 71,5%.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, entre janvier et avril, les ventes de produits agricoles ont progressé de 32,5% pour rapporter 10,44 milliards d'USD. Les exportations de produits sylvicoles ont enregistré une hausse de 22,8% pour s’établir à 5,18 milliards d'USD, et celles de produits aquatiques, une légère augmentation de 4,2% avec 2,68 milliards d'USD. Les produits d’élevage ont rapporté 152 millions d'USD, soit une progression de 3,6%.

La valeur des exportations vers tous les marchés a augmenté. Plus précisément, les exportations vers l'Asie ont augmenté de 19,8% ; celles vers l’Amérique, de 24,6% ; vers l'Europe, 38,6% ; vers l'Océanie, 26% ; et vers l'Afrique, 33,3%.

Les États-Unis, la Chine et le Japon ont été les plus grands importateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens pendant cette période.

VNA/CVN