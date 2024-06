La Pologne va lancer son projet de méga-aéroport

Le gouvernement polonais va lancer la construction d'un méga-aéroport et d'une plate-forme de correspondance dans le Centre de la Pologne, a déclaré mercredi 26 juin à Varsovie le Premier ministre Donald Tusk.

"Nous mettrons en valeur les projets de modernisation du système de communication en Pologne", a affirmé M. Tusk, indiquant que "ce projet sera une sorte de triple saut dans la structure moderne de l'État polonais et répondra aux défis du XXIe siècle".

Le Port central de communication (CPK), ou aéroport de la Solidarité de Varsovie, sera situé entre Varsovie et la ville centrale de Lodz, et il intégrera des transports aériens, ferroviaires et routiers. Dans le cadre de ce projet, un aéroport sera construit à 37 km à l'ouest de Varsovie sur une zone de 30 km².

L'ouverture de deux pistes parallèles et d'infrastructures est prévue pour 2028 et elles seront capables d'accueillir 40 millions de passagers par an d'ici à 2035.

Ce projet répond aux objectifs de l'Union européenne en matière de transport. Bruxelles subventionne déjà certains des projets ferroviaires du CPK à hauteur de 400 millions de zlotys polonais (90 millions d'USD) dans le cadre du réseau TEN-T de transport transeuropéen.

Une étude du cabinet de conseil Kearney révèle que ce projet pourrait faire croître le Produit intérieur brut de la Pologne de 4 à 5,5 milliards d'USDpar an, et créer 240.000 à 290.000 nouveaux emplois.

