Baie de Ha Long : un trésor à protéger, valoriser et transmettre

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyên Thi Hanh, a souligné que depuis son inscription au patrimoine mondial, la baie de Ha Long jouait un rôle déterminant dans le développement économique provincial, en faisant du tourisme un secteur clé et en améliorant ainsi le niveau de vie de la population.

Au cours des trois dernières décennies, Quang Ninh a acquis une riche expérience en matière de préservation et de valorisation de son patrimoine, notamment à travers la gestion de la baie de Ha Long. Fort de ces acquis, la province a élaboré un plan stratégique visant à préserver, restaurer et promouvoir les valeurs patrimoniales de la baie, en là l'archipel de Cat Ba, a fait savoir Nguyên Thi Hanh.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président du Comité du patrimoine mondial Vishal V. Sharma, a reconnu les efforts du Vietnam pour protéger le patrimoine de la baie de Ha Long.

Cette réussite fait de la baie un modèle inspirant pour tous les sites du patrimoine mondial, démontrant qu'il est possible de concilier préservation et développement durable. Plus qu'une simple merveille naturelle, elle est devenue aussi une source d’inspiration, un témoignage de la puissance de la nature, d'une profonde signification culturelle, a dit Vishal V. Sharma.

Au cours des trois dernières décennies, ce site patrimonial emblématique a joué un rôle fédérateur, reliant les communautés du monde entier autour d'un patrimoine commun et rappelant à l'humanité tout entière la nécessité de protéger les trésors universels pour les générations à venir, a déclaré Vishal V. Sharma

Depuis son inscription au patrimoine mondial, la baie d'Ha Long a connu un succès phénoménal, attirant plus de 57 millions de visiteurs et générant des revenus colossaux de plus de 8.600 milliards de dôngs (338,5 millions d'USD). Ce succès fulgurant en a fait une véritable locomotive économique pour Quang Ninh et une destination incontournable du tourisme vietnamien, voire mondial..

VNA/CVN