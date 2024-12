Baie de Ha Long : 30 ans de reconnaissance mondiale

Le 17 décembre 2024 marquait le 30ᵉ anniversaire de la reconnaissance de la baie de Ha Long comme patrimoine naturel mondial par l’UNESCO. Tout au long de ce parcours, la majestueuse beauté du site demeure une fierté pour le Vietnam en général, et pour la province de Quang Ninh (Nord) en particulier. Il s'agit d'une des destinations touristiques les plus prisées au monde.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Avec ses milliers d’îlots calcaires, ses grottes mystérieuses et ses plages préservées, la baie de Ha Long ressemble à une peinture vivante, concentrant toutes les merveilles de la nature. Sa valeur réside autant dans son esthétique unique que dans sa biodiversité exceptionnelle, ses écosystèmes rares, et ses caractéristiques géologiques remarquables.

Sculptées par des millions d’années d’érosion, les formations calcaires de la baie ont donné naissance à un réseau de grottes spectaculaires et de paysages uniques. Cette région abrite une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont certaines sont endémiques. Par ailleurs, les nombreuses légendes et récits folkloriques associés à la baie ajoutent une dimension culturelle fascinante qui séduit les visiteurs.

Des récits légendaires sur le dragon

Diana Falk, une touriste allemande, a exprimé son émerveillement face à la majesté de la baie lors de sa première visite. Elle a été particulièrement impressionnée par les récits légendaires sur les dragons, racontés par son guide, et par la richesse naturelle de la région. Hô Thi Kim Thi, une habituée originaire de la province d’An Giang (Sud), a également partagé son attachement à ce site, qui, selon elle, conserve sa beauté naturelle malgré les épreuves climatiques comme le typhon Yagi.

Le 16 septembre 2023, la baie de Ha Long de la province de Quang Ninh et l’archipel de Cat Bà de la ville portuaire de Hai Phong ont été conjointement reconnus comme patrimoine naturel mondial, formant le premier site transrégional de ce type au Vietnam.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Cette double reconnaissance souligne l’importance exceptionnelle de ces paysages pour le Vietnam, tout en renforçant leur attractivité mondiale.

Préserver et valoriser un trésor naturel

Avec son immense potentiel, la baie de Ha Long continue de se développer pour consolider sa place sur la carte touristique mondiale. Elle aspire à devenir un centre majeur de tourisme écologique et culturel. Depuis son inscription au patrimoine mondial, la baie a accueilli plus de 56,3 millions de visiteurs, dont 30,5 millions d’étrangers, générant des revenus significatifs pour la province de Quang Ninh.

Cependant, comme l’a souligné Vu Kiên Cuong, responsable de la gestion de la baie, les produits touristiques manquent encore de renouvellement, avec seulement 10 à 20% des ressources exploitées. Des projets visent à diversifier l’offre touristique et à attirer une clientèle haut de gamme, notamment grâce à des produits de luxe et des expériences inédites.

Pour préserver durablement ce patrimoine exceptionnel, il est crucial de renforcer les efforts de conservation, de limiter les activités polluantes et de sensibiliser davantage les communautés locales à l’importance de cet héritage. Au-delà de la protection stricte imposée par l’UNESCO, une gestion équilibrée entre conservation et développement économique reste la clé pour assurer l’avenir du site.

Thanh Vân - Câm Sa/CVN