Promouvoir la puissance douce pour renforcer la position internationale du Vietnam

Une experte argentine estime que la mise en œuvre des orientations du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, articulée autour du renforcement de la puissance douce, de l’innovation et de l’intégration internationale, constitue un levier stratégique pour consolider la position du Vietnam sur la scène mondiale.

Afin de renforcer sa position sur la scène internationale, le Vietnam doit accroître sa puissance douce, valoriser son patrimoine culturel et historique, ses paysages, son tourisme et sa gastronomie, tout en affirmant le modèle de développement réussi d’un pays ayant surmonté de nombreuses difficultés pour devenir une économie dynamique et profondément intégrée au monde.

C’est l’analyse de la docteure en relations internationales Nadia Radulovich, enseignante à la Faculté d’études orientales de l’Université du Salvador (USAL), en Argentine, lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Buenos Aires.

Selon Mme Radulovich, ces dernières années, le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam s’est affirmé à travers des ajustements stratégiques, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Sur le plan des relations extérieures, l’experte argentine salue la constance du Vietnam dans sa ligne diplomatique d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Le pays se positionne comme un ami fiable et un partenaire de confiance pour toutes les nations, maintient un équilibre flexible entre les grandes puissances et élève continuellement le niveau de ses relations avec des partenaires clés. Cette orientation témoigne de la capacité d’adaptation et de la vision stratégique du Vietnam dans un contexte d’intégration internationale approfondie.

Dans le domaine économique, Mme Radulovich souligne l’objectif du Vietnam d’atteindre un taux de croissance moyen du PIB supérieur ou égal à 10% par an pour la période 2026-2030. Elle estime que le pays s’impose comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est et occupe une place importante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le Vietnam attire également des flux significatifs d’investissements directs étrangers (IDE), non seulement en provenance de partenaires régionaux tels que Singapour, Hong Kong (Chine), la Chine, le Japon et la République de Corée, mais aussi d’autres pays, notamment les États-Unis, dans des secteurs stratégiques comme l’électronique, les hautes technologies et les énergies vertes.

L’attraction des IDE et le renforcement du secteur privé national sont considérés comme des leviers essentiels pour atteindre les objectifs de développement.

Selon Mme Radulovich, la fixation d’objectifs de croissance ambitieux, la promotion de l’innovation, de la transformation numérique et l’intensification de l’attraction des IDE reflètent la détermination des dirigeants vietnamiens à hisser le pays au rang des économies à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030.

L’experte met également en avant l’importance des piliers stratégiques que sont l’innovation scientifique et technologique, la transformation numérique et l’intégration internationale.

Avec une vision à long terme à l’horizon 2045, le Vietnam met en œuvre une stratégie de développement globale, combinant le renforcement de la puissance économique et de défense avec la promotion de la puissance douce fondée sur la culture, l’histoire et l’ouverture internationale, a-t-elle conclu.

VNA/CVN