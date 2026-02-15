Résolution 57 : les intellectuels vietnamiens d’outre-mer, force motrice de la nouvelle ère

Science, technologie, innovation, transformation numérique : la Résolution 57-NQ/TW trace la trajectoire du développement national pour les décennies à venir. Pour le Professeur associé Trân Lê Hung (enseignant-chercheur à l’Université Gustave Eiffel - France), la diaspora intellectuelle vietnamienne, forte de son accès aux sommets du savoir mondial, constitue un levier stratégique pour accélérer la modernisation du pays, favoriser la circulation des compétences et concrétiser l’ambition d’un Vietnam compétitif à l’échelle internationale.

La Résolution 57-NQ/TW identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme le socle d’une nouvelle ère de développement. Dans ce contexte, comment percevez-vous la mission et le rôle assignés aux intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger ?

Il convient d’abord de souligner que la communauté des Vietnamiens d’outre-mer constitue une partie indissociable de la nation. Il s’agit d’une ligne directrice constante du Parti et de l’État, concrétisée notamment par la Résolution No36-NQ/TW relative au travail envers les Vietnamiens à l’étranger. Ces dernières années, cette politique n’a cessé d’évoluer ; nos compatriotes expatriés bénéficient d’une attention soutenue, illustrée par l’amendement et la promulgation de nombreuses lois ouvrant de nouveaux mécanismes et offrant davantage de droits.

En retour, cette communauté ne cesse de se renforcer et apporte des contributions tangibles à l’édification et à la défense de la Patrie. Celles-ci ne se limitent pas aux transferts financiers, en hausse d’année en année, mais concernent également la participation à l’élaboration de politiques et de stratégies majeures, l’amélioration des institutions, le développement national et la préservation de l’intégrité territoriale.

L’adoption de la Résolution 57-NQ/TW a été accueillie avec enthousiasme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, car elle constitue un texte fondateur, une boussole pour les activités de développement à venir, reposant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Dans cette phase, les Vietnamiens de l’étranger représentent une force endogène essentielle : dotés d’un vivier intellectuel abondant, en contact avec les sommets du savoir mondial, ils sont appelés à jouer un rôle incontournable dans la construction nationale.

Ils interviennent non seulement dans le transfert de connaissances et l’appropriation des meilleures pratiques internationales adaptées au modèle vietnamien, mais aussi en qualité de passerelles reliant les experts au Vietnam et le Vietnam au monde. La mission des intellectuels expatriés revêt donc une importance particulière dans cette nouvelle période. Chaque Vietnamien de l’étranger doit avoir une conscience aiguë de sa responsabilité politique, réfléchir et proposer des initiatives pour assurer un développement rapide et durable du pays.

"Ne demande pas ce que la Patrie a fait pour toi, mais ce que tu as fait pour elle aujourd’hui" - ce vers bien connu doit être à la fois un rappel et un éveil pour chaque citoyen vietnamien, en particulier pour ceux qui vivent à l’étranger et bénéficient en permanence de l’attention du Parti et de l’État.

Après plus de vingt ans de mise en œuvre des résolutions concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, quels sont, selon vous, les principaux blocages qui empêchent encore de mobiliser pleinement le potentiel intellectuel de la diaspora conformément à l’esprit de la Résolution 57 ?

Depuis la promulgation de la Résolution 36-NQ/TW, il y a plus de deux décennies, les politiques envers les Vietnamiens de l’étranger ont profondément changé. La ligne constante du Parti et de l’État demeure de valoriser, préserver et attirer les talents vietnamiens, avec le souhait de voir les intellectuels contribuer au pays.

Cependant, dans le contexte de l’époque, de nombreuses interrogations subsistaient : l’environnement national offrait-il réellement des conditions suffisantes pour se développer ? Qu’en était-il des revenus, des perspectives professionnelles ? Pour les intellectuels en particulier, l’exigence d’un milieu de travail compétitif, équitable et porteur d’opportunités claires est fondamentale. Chacun aspire à se dépasser et à servir la société ; nul ne souhaite voir ses capacités s’éroder.

Ces préoccupations, tout à fait légitimes, constituent précisément les nœuds que nous rencontrons dans la rétention et l’attraction des talents. Néanmoins, les points novateurs introduits par la Résolution 57 – tels que l’acceptation du risque dans la recherche scientifique ou l’allocation prévue de 3% du budget de l’État à la recherche – devraient ouvrir un cadre juridique plus favorable et insuffler un vent nouveau à la science au Vietnam. Cela contribuera à attirer les intellectuels vietnamiens à revenir résoudre les problèmes du pays.

Vous évoquez souvent la notion de "brain circulation". Comment la Résolution 57 devrait-elle être concrétisée pour passer d’une logique "attirer – rapatrier" à une dynamique de circulation et de partage des compétences adaptée à la mondialisation ?

La "brain circulation" correspond davantage au monde actuel, où le savoir circule à l’échelle planétaire et crée les conditions d’un développement plus équilibré, permettant aux nations de se tenir à jour des avancées scientifiques et technologiques. Cette approche est plus harmonieuse que les concepts de "brain drain" ou de "brain gain", qui impliquent toujours un gagnant et un perdant.

Pour le Vietnam, la notion reste relativement nouvelle, et sa traduction concrète dans la Résolution 57 représente un défi majeur. Une piste consiste à créer et à mettre en activité des centres de recherche et développement (R&D) au sein des organismes publics, des administrations ou des grands groupes. Leur mission serait de résoudre les problèmes opérationnels grâce à la science et à la technologie, d’optimiser l’intelligence nationale et d’attirer des experts vietnamiens comme étrangers.

Les coopérations, qu’elles soient de courte ou de longue durée, aideraient progressivement les intellectuels vietnamiens à maîtriser les technologies, à renforcer leur confiance et à générer des produits "Make in Vietnam", améliorant ainsi la productivité et la compétitivité internationale. En outre, ces centres contribueraient à accélérer la mise en œuvre concrète de la Résolution 57.

Pour que les intellectuels de la diaspora participent sereinement aux grands programmes scientifiques et technologiques prévus par la Résolution 57, quels mécanismes le Vietnam doit-il prioritairement perfectionner en matière d’environnement de travail, de financement et d’écosystème d’innovation ?

Du niveau central aux collectivités locales, les ministères et les secteurs se mobilisent activement sous l’impulsion résolue du Secrétaire général Tô Lâm pour créer des percées en matière de science, technologie, innovation et transformation numérique. De nombreux programmes concrets ont vu le jour, comme l’initiative visant à attirer une centaine d’experts de haut niveau.

Les mécanismes ont été assouplis, mais pour garantir l’efficacité et la cohérence, il est nécessaire de concentrer les ressources sur les secteurs de pointe et les infrastructures structurantes qui serviront de leviers au développement national. Il faut aussi offrir un environnement professionnel stable, inscrit dans une vision stratégique de long terme, en évitant les approches fragmentaires ou temporaires.

En s’appuyant sur le modèle des "trois acteurs" – État, universités, entreprises – mentionné dans la Résolution 71-NQ/TW, nous devrions évoluer vers un écosystème à "cinq acteurs" intégrant également les investisseurs et les chercheurs. Les investisseurs permettront aux idées de prendre leur envol et d’aboutir à la commercialisation des produits scientifiques et technologiques. Quant aux chercheurs, ils doivent être entendus au sens large, incluant instituts et centres de R&D, et non les seules structures universitaires.

Lorsque cet écosystème fonctionnera de manière fluide, nous pourrons affirmer avec fierté que la Résolution 57 sera appliquée de façon substantielle, et que des indicateurs comme la productivité totale des facteurs (TFP) du Vietnam pourront rivaliser avec ceux des pays de la région et se rapprocher des standards des nations développées.

Dans l’esprit de la Résolution 57 et de l’appel à valoriser les talents, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger, notamment à la jeune génération, pour accompagner le pays dans cette nouvelle ère ?

Inspiré par la Résolution 57 ainsi que par le titre d’un récent article du Secrétaire général Tô Lâm et un vers du Président Hô Chi Minh, je voudrais transmettre le message suivant : "En avant ! La victoire nous appartiendra".

Nous devons vivre avec aspiration, ambition et idéaux élevés, pour être dignes des sacrifices consentis par les générations précédentes pour l’indépendance et la liberté nationales. Les Vietnamiens de l’étranger gardent une confiance profonde dans la direction du Parti et la gestion de l’État ; ils se tiennent aux côtés de leurs compatriotes du pays, tournés vers les deux objectifs centenaires, dont celui du centenaire du Parti qui approche.

Propos recueilli par Thanh Tuê/CVN