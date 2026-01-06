JO-2026 : un mois pour dissiper des nuages à Milan et Livigno

Il ne restera mardi 6 janvier aux organisateurs des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février) plus que 31 jours pour être fin prêts et aplanir les dernières inquiétudes, notamment autour d'une patinoire à Milan et du snowpark de Livigno.

Pour leur retour dans les Alpes, après une longue et souvent décriée parenthèse entre Canada (Vancouver-2010), Russie (Sotchi-2014), République de Corée (Pyeongchang-2018) et Chine, en pleine tempête COVID (Pékin-2022), les Jeux d'hiver vont élire domicile en terrain de connaissance.

L'Italie accueille l'événement pour la troisième fois et 20 ans seulement après Turin-2006. Mais les JO d'hiver sont, entre temps, "entrés dans une phase différente, la nouvelle normalité est celle de Jeux +diffus+ sur un territoire", a rappelé Kirsty Coventry, la présidente du Comité internationale olympique dans un entretien au Corriere della Sera, paru vendredi 2 janvier.

"On va apprendre beaucoup de ces Jeux (...) S'il y a des corrections à apporter, naturellement, nous les ferons", a insisté l'ancienne nageuse zimbabwéenne alors que dans quatre ans les Alpes françaises entendent reprendre le même modèle pour les JO-2030.

Pour réduire l'impact environnemental et limiter la facture finale à 5,2 milliards d'euros (3,5 Mds pour les infrastructures et 1,7 Md), les organisateurs italiens, préférés en 2019 à une candidature suédoise, ont utilisé très majoritairement des sites de compétition déjà existants (11 sur 13) et habitués à accueillir Coupes du monde et Mondiaux.

22.000 km2

Conséquence, ces JO présentent une carte de sites éclatée sur 22.000 km2, en sept zones s'étalant des Dolomites à la plaine du Pô en passant par la Vénétie, avec Bormio et Cortina pour le ski alpin, Anterselva pour le biathlon, le Val di Fiemme pour le ski nordique, Livigno pour le snowboard et le ski freestyle.

Les sports de glace se dérouleront à Milan. L'anneau de patinage de vitesse a ainsi été temporairement installé dans un palais des congrès, structure provisoire qui évitera aux organisateurs de se retrouver après la quinzaine olympique avec une installation coûteuse à entretenir et peu utilisée.

"Nous entrons dans les derniers mètres du sprint final (...), nous voyons les résultats de notre travail collectif", s'est réjoui dans un communiqué à l'AFP le patron du comité d'organisation Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.

Comme tout organisateur de JO, ceux de Milan Cortina ont leurs nuits raccourcies par des dossiers compliqués. Si la décriée construction de la piste de bobsleigh de Cortina, longtemps épine dans le pied des organisateurs, a été rondement menée, celle de l'Arena Santagiulia est finalement le chantier le plus compliqué.

Ce complexe multisports à Milan est construit par un promoteur privé qui veut y organiser à terme des matches de basket, des concerts et des spectacles.

53 canons à neige

Durant les JO, cette salle sera transformée en patinoire pour accueillir les phases finales des tournois de hockey sur glace avec le retour, après 12 ans d'absence, des stars de la NHL.

Repoussée d'un mois à cause de retards dans les travaux, l'inauguration aura lieu cette semaine, a confirmé M. Varnier, du 9 au 11 janvier avec des matches du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie.

Avec en observateurs très attentifs des émissaires de la NHL, qui ne manquent pas de s'inquiéter depuis des semaines déjà, de la qualité et des dimensions de la glace, et jusqu'au confort des vestiaires.

L'autre dossier qui inquiète particulièrement la Fédération internationale de ski (FIS) est celui du site de Livigno pour les épreuves de snowboard et de ski freestyle.

Indispensable pour construire les modules, tremplins et autres champs de bosses, l'enneigement artificiel a pris du retard en raison de problèmes techniques avec l'approvisionnement en eau des canons à neige.

Problème réglé, a assuré fin décembre la SiMiCo, la société de livraison des ouvrages olympiques, en charge de la construction d'une gigantesque retenue collinaire.

"53 canons à neige sont opérationnels et la production de neige avance conformément aux prévisions", a assuré de son côté Andrea Varnier.

