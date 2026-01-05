Tour de ski : Klaebo sacré pour la cinquième fois

Le phénomène norvégien du ski de fond Johannes Klaebo a remporté dimanche 4 janvier à Tesero (Italie) pour la cinquième fois, un record, le Tour de ski.

À un mois des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février) où il sera le grand favori, Klaebo est devenu le recordman des victoires dans le Tour de ski, épreuve-phare de la Coupe du monde.

Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il devance désormais au palmarès le Suisse Dario Cologna (4 titres).

Mais le Norvégien, vainqueur de trois étapes de cette édition 2026, s'est fait peur lors de la sixième et dernière, longue de 10 km, avec la redoutable montée vers l'Alpe Cermis.

En souffrance dans les portions les plus raides (28%) de cette piste de ski alpin, il a terminé 13e et a perdu 58 sec 9/10e sur son compatriote Mattis Stenshagen, vainqueur dimanche 4 janvier.

Au classement général final, Klaebo devance Stenshagen de 30 sec 1/10e et un autre Norvégien Harald Amundsen d'1 min 08 sec. La Norvège a placé cinq représentants dans le top 6, seul l'Italien Federico Pellegrino, 4e, parvenant à troubler leur suprématie.

Même s'il ne s'est jamais encore imposé à l'Alpe Cermis, Klaebo reste à 29 ans le roi incontesté du ski de fond avec ses cinq titres olympiques, 15 sacres planétaires, cinq globes de N°1 mondial et 114 victoires en Coupe du monde.

