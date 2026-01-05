Dakar-2026 : l'Espagnol Edgar Canet vainqueur de la 1re étape moto

L'Espagnol Edgar Canet, déjà vainqueur du prologue la veille, a remporté dimanche 4 janvier à Yanbu en Arabie saoudite, la première étape du Dakar-2026 dans la catégorie motos et pris la première place du classement général.

>> Dakar-2026 : 8.000 km de questions autour de Loeb, Peterhansel et Toyota

Photo : RedBull ContentPool/CVN

Le jeune pilote KTM (20 ans) a profité du déclassement du Botswanais Ross Branch (Hero) qui avait réalisé le meilleur temps au terme des 305 kilomètres de spéciale, mais a été pénalisé de six minutes pour un excès de vitesse dans une zone à limitation.

Comme samedi 3 janvier, Canet a devancé son coéquipier chez Red Bull KTM Factory Racing et tenant du titre, l'Australien Daniel Sanders. La Honda de l'Américain Ricky Brabec a complété le podium tandis que Branch a glissé à la septième position du classement.

Les premières autos étaient attendues à l'arrivée en début d'après-midi.

APS/VNA/CVN