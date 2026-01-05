>> Dakar-2026 : 8.000 km de questions autour de Loeb, Peterhansel et Toyota
|L'Espagnol Edgar Canet.
|Photo : RedBull ContentPool/CVN
Le jeune pilote KTM (20 ans) a profité du déclassement du Botswanais Ross Branch (Hero) qui avait réalisé le meilleur temps au terme des 305 kilomètres de spéciale, mais a été pénalisé de six minutes pour un excès de vitesse dans une zone à limitation.
Comme samedi 3 janvier, Canet a devancé son coéquipier chez Red Bull KTM Factory Racing et tenant du titre, l'Australien Daniel Sanders. La Honda de l'Américain Ricky Brabec a complété le podium tandis que Branch a glissé à la septième position du classement.
Les premières autos étaient attendues à l'arrivée en début d'après-midi.
APS/VNA/CVN