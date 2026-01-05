>> CAN-2025 : le Maroc se qualifie sans trembler face à la Zambie
|La joie du Camerounais Christian Kofane.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Les "Lions indomptables" montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux "Bafana Bafana" où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.
Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu après une frappe contrée de Carlos Baleba derrière un corner (1-0, 34e).
Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période après un centre parfait de Mahamadou Nagida, rentré en jeu lors du premier acte à la place du Lorientais Darlin Yongwa, blessé (2-0, 47e).
Après la jeunesse des buteurs, c'est l'expérience de leur gardien du but Dévis Epassy, seul trentenaire de l'équipe au coup d'envoi, qui a repoussé par deux fois les assauts sud-africains (62e, 69e). Epassy, 32 ans, n'a rien pu en revanche en tout fin de match lorsque Evidence Makgopa a repris à bout portant un centre d'Aubrey Modiba (2-1, 88e).
APS/VNA/CVN