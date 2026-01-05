CAN-2025 : le Cameroun bat l'Afrique du Sud 2-1 et passe en 8e de finale

Le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud dimanche 4 janvier en huitièmes.

>> CAN-2025 : le Maroc se qualifie sans trembler face à la Zambie

>> CAN-2025 : sans convaincre, la Tunisie rejoint le Nigeria en 8e de finale

>> CAN-2025 : le Mali bat la Tunisie au bout du suspense et rejoint le Sénégal en quart

Photo : AFP/VNA/CVN

Les "Lions indomptables" montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux "Bafana Bafana" où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu après une frappe contrée de Carlos Baleba derrière un corner (1-0, 34e).

Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période après un centre parfait de Mahamadou Nagida, rentré en jeu lors du premier acte à la place du Lorientais Darlin Yongwa, blessé (2-0, 47e).

Après la jeunesse des buteurs, c'est l'expérience de leur gardien du but Dévis Epassy, seul trentenaire de l'équipe au coup d'envoi, qui a repoussé par deux fois les assauts sud-africains (62e, 69e). Epassy, 32 ans, n'a rien pu en revanche en tout fin de match lorsque Evidence Makgopa a repris à bout portant un centre d'Aubrey Modiba (2-1, 88e).

APS/VNA/CVN