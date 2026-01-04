Ski : Rast en tête devant Shiffrin dans le slalom de Kranjska Gora

>> Ski alpin : Schwarz reverdit à Alta Badia
|La skieuse suisse Camille Rast, avec un brassard en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, après sa victoire au géant de Kranjska Gora en Slovénie, samedi 3 janvier 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Rast qui a remporté samedi 3 janvier dans la station slovène son premier slalom géant en Coupe du monde, devance de 10/100e Shiffrin, victorieuse des cinq slaloms disputés cet hiver.
Comme la veille et comme les autres Suissesses, la skieuse originaire du canton du Valais portait à son bras gauche un ruban noir en hommage aux victimes de l'incendie du bar de Crans-Montana survenu le 1er janvier.
Championne du monde en titre de slalom, Rast, 26 ans, semble, à un gros mois des JO-2026 de Milan Cortina (6-22 février), avoir digéré les problèmes de hanche qui la perturbaient depuis l'hiver dernier: elle est montée sur le podium lors de ses quatre derniers départs en Coupe du monde.
Avant la seconde manche dont le départ sera donné à 12h30 (11h30 GMT), la troisième place provisoire est occupée par une autre Suissesse Wendy Holdener, mais elle accuse déjà 77/100e de retard sur sa compatriote.
Le premier tracé a fait des dégâts parmi les prétendantes au podium.
La Croate Zrinka Ljutic, lauréate de la Coupe du monde 2024-25 de slalom, est rapidement partie à la faute pour son quatrième abandon en six courses entre les piquets serrés.
L'Albanaise Lara Colturi, 3e de la Coupe du monde de slalom avant ce dimanche, a elle aussi été contrainte à l'abandon, tandis que l'Allemande Lena Dürr a complétement raté sa première manche pour accuser plus de deux secondes de retard (14e après le passage des trente premières concurrentes).
