NBA : les Clippers et Leonard sur leur lancée, la passe de quatre pour Miami et Houston

Grâce à un Kawhi Leonard de nouveau étincelant, les LA Clippers ont remporté un sixième succès de rang dominant Utah jeudi 1er janvier 2026 en NBA, alors que le Heat de Miami et Houston ont eu signé un quatrième succès d'affilée.

L'arrière du Miami Heat Norman Powell (centre) face aux Pistons de Detroit en NBA, le 1er janvier 2025. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Auteur de 55 points dimanche, Leonard a de nouveau porté son équipe en inscrivant 45 unités, dont 20 dans le dernier quart-temps, assommant le Utah Jazz, qui était revenu dans le match dans le troisième quart-temps.

Remis de sa mauvaise passe d'il y a quelques semaines, le Heat de Miami a lui confirmé son renouveau en signant un quatrième succès consécutif avec sa victoire sur le parquet de Detroit (118-112).

Pour faire tomber les Pistons, le Heat a pu compter sur l'excellent match de son arrière Norman Powell, auteur de 36 points notamment grâce à un 7/14 à trois points.

En tête l'essentiel de la rencontre et avec jusqu'à 22 points d'avance dans le troisième quart-temps, Miami s'est cependant fait peur en fin de rencontre, et a eu du mal à contenir les assauts du meneur de Detroit Cade Cunningham, proche du triple double (31 points, 11 passes décisives, 8 rebonds).

Toujours en tête à l'est avec 25 victoires pour 9 défaites, les Pistons enregistrent cependant un troisième revers en quatre rencontres.

L'ailier des Rockets de Houston, Kevin Durant (gauche), face aux Brooklyn Nets en NBA, le 1er janvier 2026.
Photo : AFP/VNA/CVN

À l'Ouest, les Rockets de Houston ont également enchaîné un quatrième succès d'affilée, en s'imposant sans trembler sur le parquet des Nets (120-96), portés par le vétéran Kevin Durant (37 ans), auteur d'un double double (22 points, 11 passes décisives) et Amen Thompson (23 points, 10/12 au tir).

Quatrièmes de leur conférence, les Rockets ont également bénéficié du retour de leur pivot turc Alperen Sengun (20 points, 6 rebonds, 6 passes décisives), remis d'une blessure à un mollet, pour dominer des Nets toujours à la peine (13es, 10 victoires pour 21 défaites).

En déplacement à Dallas, les Sixers de Philadelphie se sont imposés (123-108) grâce à leur arrière Tyrese Maxey passé proche du triple double (34 points, 10 passes décisives, huit rebonds).

Les Mavericks, 13es à l'ouest, encaissent un quatrième revers de suite, tandis que les Sixers se replacent eux à l'Est parmi les poursuivants des Pistons, à la 5e place (18 victoires, 14 défaites).

"On a récupéré Joel (Embiid) en pleine forme, et Paul (George) est de retour au niveau où il était avec les Clippers, donc si on continue à prendre les choses au jour le jour, et qu'on joue bien en phase les uns avec les autres, je crois qu'on peut parfaitement être une des meilleures équipes à l'Est", a réagi l'arrière de Philadelphie Quentin Grimes, auteur d'une bonne sortie de banc (19 points, 7 rebonds).

AFP/VNA/CVN


