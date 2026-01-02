NBA : les Clippers et Leonard sur leur lancée, la passe de quatre pour Miami et Houston

Grâce à un Kawhi Leonard de nouveau étincelant, les LA Clippers ont remporté un sixième succès de rang dominant Utah jeudi 1 er janvier 2026 en NBA, alors que le Heat de Miami et Houston ont eu signé un quatrième succès d'affilée.

Auteur de 55 points dimanche, Leonard a de nouveau porté son équipe en inscrivant 45 unités, dont 20 dans le dernier quart-temps, assommant le Utah Jazz, qui était revenu dans le match dans le troisième quart-temps.

Remis de sa mauvaise passe d'il y a quelques semaines, le Heat de Miami a lui confirmé son renouveau en signant un quatrième succès consécutif avec sa victoire sur le parquet de Detroit (118-112).

Pour faire tomber les Pistons, le Heat a pu compter sur l'excellent match de son arrière Norman Powell, auteur de 36 points notamment grâce à un 7/14 à trois points.

En tête l'essentiel de la rencontre et avec jusqu'à 22 points d'avance dans le troisième quart-temps, Miami s'est cependant fait peur en fin de rencontre, et a eu du mal à contenir les assauts du meneur de Detroit Cade Cunningham, proche du triple double (31 points, 11 passes décisives, 8 rebonds).

Toujours en tête à l'est avec 25 victoires pour 9 défaites, les Pistons enregistrent cependant un troisième revers en quatre rencontres.

À l'Ouest, les Rockets de Houston ont également enchaîné un quatrième succès d'affilée, en s'imposant sans trembler sur le parquet des Nets (120-96), portés par le vétéran Kevin Durant (37 ans), auteur d'un double double (22 points, 11 passes décisives) et Amen Thompson (23 points, 10/12 au tir).

Quatrièmes de leur conférence, les Rockets ont également bénéficié du retour de leur pivot turc Alperen Sengun (20 points, 6 rebonds, 6 passes décisives), remis d'une blessure à un mollet, pour dominer des Nets toujours à la peine (13es, 10 victoires pour 21 défaites).

En déplacement à Dallas, les Sixers de Philadelphie se sont imposés (123-108) grâce à leur arrière Tyrese Maxey passé proche du triple double (34 points, 10 passes décisives, huit rebonds).

Les Mavericks, 13es à l'ouest, encaissent un quatrième revers de suite, tandis que les Sixers se replacent eux à l'Est parmi les poursuivants des Pistons, à la 5e place (18 victoires, 14 défaites).

"On a récupéré Joel (Embiid) en pleine forme, et Paul (George) est de retour au niveau où il était avec les Clippers, donc si on continue à prendre les choses au jour le jour, et qu'on joue bien en phase les uns avec les autres, je crois qu'on peut parfaitement être une des meilleures équipes à l'Est", a réagi l'arrière de Philadelphie Quentin Grimes, auteur d'une bonne sortie de banc (19 points, 7 rebonds).

