Italie : Naples revient sur les talons de l'AC Milan

Naples, champion d'Italie en titre, s'est imposé dimanche 4 janvier sur le terrain de la Lazio Rome (2-0) pour revenir à un point du leader, l'AC Milan, vainqueur vendredi à Cagliari (1-0) en ouverture de la 18 e journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sous une pluie parfois battante, le Napoli a signé sa cinquième victoire lors des six derniers journées de Serie A grâce à Leonardo Spinazzola (13e) et Amir Rrahmani (32e).

L'équipe d'Antonio Conte, toujours privée de Kevin De Bruyne et d'André-Frank Zambo Anguissa, s'est replacée à la 2e place avec 37 points, soit un de moins que l'AC Milan.

Mais le Milan et le Napoli peuvent être débordés par l'Inter (3e, 36 pts) si les Nerazzurri battent en début de soirée Bologne (7e, 26 pts) à San Siro.

La Lazio, dont l'entraîneur Maurizio Sarri était sur le banc après avoir subi la semaine dernière une intervention chirurgicale pour corriger un trouble du rythme cardiaque, a rétogradé à la 9e place (24 pts).

La Lazio a terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Tijjani Noslin (81e) et d'Adam Marusic (89e), ce dernier pour s'être battu avec le défenseur de Naples Pasquale Mazzocchi, lui aussi exclu.

AFP/VNA/CVN