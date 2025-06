XXe Sommet de la Francophonie : l’OIF et le Cambodge signent un accord

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Cambodge ont signé, le 11 juin à Paris, l’accord désignant Siem Reap comme ville hôte du XX e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra au dernier trimestre 2026.

À l’occasion de la signature de l’accord, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a reçu en audience Sokhonn

Prak, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, afin d’entériner cet engagement commun.

Le Sommet de la Francophonie se tient tous les deux ans et le Cambodge a été désigné pays hôte de la 20e édition lors du Sommet de Villers-Cotterêts, en octobre 2024. Il s’agira du deuxième sommet organisé en Asie, près de trente ans après l’édition historique à Hanoï en 1997.

Le Cambodge, dont le roi-père Norodom Sihanouk fut l’un des quatre fondateurs de la Francophonie, accueillera pour la première fois ce rendez-vous majeur de la famille francophone.

La francophonie en Asie du Sud-Est

La 20e édition illustrera la vitalité de la francophonie en Asie du Sud-Est, confirmant l’engagement renouvelé du Cambodge et de l’OIF en faveur du dialogue, de la solidarité et du développement partagé au sein de l’espace francophone.

À noter que l’OIF compte 93 États et gouvernements : 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Pour plus de renseignements : www.francophonie.org.

Siem Reap, ville située au Nord-Ouest du Cambodge, est un haut lieu du tourisme. Le matin, les visiteurs s’émerveillent devant les tours majestueuses d’Angkor Wat, silhouette sacrée surgie des brumes, témoin d’un empire khmer millénaire. Le soir venu, la ville s’embrase sous les lanternes colorées de Pub Street, artère vibrante où se croisent les cultures, les langues et les saveurs du monde.

Entre spiritualité et festivité, Siem Reap incarne une Asie francophone pleine de vitalité - un lieu où le passé inspire l’avenir, et où le XXe Sommet de la Francophonie trouvera, en 2026, un écrin à la hauteur de ses ambitions.

