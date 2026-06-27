Le double séisme au Venezuela a fait au moins 920 morts et 50.000 disparus

Au moins 920 morts et plus de 50.000 disparus : le bilan du double séisme au Venezuela s'alourdit d'heure en heure vendredi 26 juin, alors que le désespoir grandit face à une aide limitée de la part des autorités.

>> Message de condoléances suite au séisme au Venezuela

>> Séismes au Venezuela : des mesures d'assistance et de protection des citoyens vietnamiens

>> Venezuela : le pape envoie une aide d'urgence de 100.000 euros

>> L'ONU réclame un "effort collectif massif" pour aider le Venezuela

Photo : AFP/VNA/CVN

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du pays mercredi ont laissé un paysage de dévastation, avec d'innombrables immeubles effondrés, en particulier à La Guaira, une localité côtière voisine de Caracas, où la population dénonce la faiblesse de l'action du gouvernement dans les opérations de sauvetage.

Le nombre de morts dans les séismes qui ont frappé le Venezuela est passé à 920 vendredi 26 juin, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

À Genève, le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à l'AFP que plus de 50.000 personnes étaient portées disparues. "Il s'agit d'une opération de secours extrêmement complexe", a-t-il prévenu, estimant que le bilan pourrait "s'alourdir considérablement".

Les premières équipes de secouristes étrangers ont commencé à intervenir dans ce pays en crise, au système de santé en piteux état. Mais les opérations de sauvetage progressent lentement, et des corps restent encore visibles sous les décombres.

À La Guaira, beaucoup d'immeubles ne sont plus que montagnes de gravats.

Familles, voisins et bénévoles se déplacent comme ils peuvent au milieu des décombres. Ils réclament des machines spécialisées pour pouvoir couper les barres d'acier ou déplacer les imposants blocs de pierre.

Marlon Ochoa a survécu à l'effondrement d'un immeuble. "Je cherche ma mère, ma femme et mon fils", dit-il, "nous avons besoin d'aide, il y a des gens vivants" et "on ne nous donne pas d'outils" pour les sortir des décombres.

Aide internationale

Près de 48 heures après les séismes les plus dévastateurs enregistrés au Venezuela depuis 1900, des équipes internationales de recherche et de sauvetage d'au moins 17 pays ont commencé à apporter leur aide.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les États-Unis ont annoncé vendredi 26 juin qu'ils déploieraient une équipe de 250 personnes sur place, après avoir proposé 150 millions de dollars et envoyé deux navires de guerre, des avions de transport et des hélicoptères pour soutenir le pays.

Des secouristes venus du Salvador, du Mexique, de Colombie et de Suisse sont déjà arrivés.

Devant un ensemble de cinq immeubles effondrés à La Guaira, le chef d'un contingent de secouristes chiliens, Nadiomar Polanco, a estimé qu'il y avait "malheureusement (...) peu de chances de retrouver des personnes en vie".

Son équipe, la première à être arrivée sur place selon lui, se concentre sur la recherche des corps de "personnes déjà décédées".

Au moins 28 victimes portugaises ou d'origine portugaise, deux Brésiliens, un Italo-Vénézuélien, deux Chinois figurent parmi les morts. L'Espagne a indiqué que cinq de ses concitoyens étaient décédés.

AFP/VNA/CVN