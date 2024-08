Japon : une canicule dangereuse attendue dans de nombreuses régions

L'Agence météorologique du Japon a prévenu vendredi 9 août d'une vague de chaleur dangereuse, avec des températures maximales de la journée qui devraient grimper dans les régions du Centre et de l'Ouest.

>> Japon : record de chaleur battu en juillet

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Les températures devraient atteindre 39°C dans la ville de Nagoya, 38°C à Kyoto, 37°C à Osaka, 36°C à Kobe et Yokohama et 35°C dans la ville de Fukuoka et le centre de la capitale Tokyo, a annoncé l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Le JMA et le ministère de l'Environnement ont émis des alertes aux coups de chaleur dans 30 préfectures, exhortant les habitants du pays à prendre des précautions.

La montée en flèche du mercure et l'air chaud et humide provoqueront également des orages localisés, a ajouté la JMA, appelant la population à rester vigilante face à la foudre, aux rafales et à la grêle.

Par ailleurs, elle a indiqué que la tempête tropicale Maria se déplaçait actuellement vers le nord au-dessus des eaux de la côte orientale du Japon et qu'elle poursuivrait cette trajectoire jusqu'à lundi 12 août.

Les autorités météorologiques ont précisé que la mer au large des régions du Kanto et de Tohoku devrait commencer à devenir agitée dès samedi 10 août, et que les vents devraient aussi s'intensifier.

Xinhua/VNA/CVN