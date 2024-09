Quan ho

Série d’activités de célébration du 15e anniversaire de la consécration de l'UNESCO

>> Bac Ninh dévoile ses richesses culturelles en France

>> Bac Ninh propose trois types d'art comme patrimoine culturel immatériel national

>> Un espace culturel unique de découverte de Bac Ninh au cœur de Hanoï

Photo : Thuong Thuong/VNA/CVN

Ayant pour thème "Lien d’amitié", ce programme vise à continuer à concrétiser les objectifs et les solutions pour la construction et le développement d'une culture et d'un peuple durables à Bac Ninh, tout en créant une atmosphère joyeuse et excitante, contribuant à la mise en œuvre réussie des objectifs énoncés dans la Résolution du XIIIe Congrès du Parti et la Résolution du XXe Congrès provincial du Parti de Bac Ninh.

Il s'agit également d'une activité pour célébrer le 19e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre), contribuant à affirmer les rôles et responsabilités des autorités et des habitants dans l'élaboration de politiques concernant l'augmentation des investissements pour conserver et promouvoir des valeurs du patrimoine culturel que représente le quan ho, et de s'engager auprès de l'UNESCO à préserver et à promouvoir la valeur du chant alterné de Bac Ninh.

C’est également l’occasion d’honorer les groupes et les individus qui ont apporté leur contribution exceptionnelle à la préservation et à la transmission du patrimoine du quan ho de Bac Ninh.

D’après Vuong Quôc Tuân, du Comité populaire de Bac Ninh, il est nécessaire pour les organismes compétents d’être innovants, solidaires et attractifs pour proposer une série d'activités riches, exprimant avec audace l'identité culturelle de Bac Ninh - Kinh Bac.

Des mélodies sincères, lyriques et pures

Au cours des 15 dernières années, le quan ho a enregistré des résultats formidables grâce à ses nombreuses significations profondes.

Photo : Công Vu/VNA/CVN

Au fil du temps, les valeurs culturelles et spirituelles se multiplient de plus en plus, tout cela en raison de la diffusion des chants folkloriques quan ho de Bac Ninh qui touchent facilement le cœur des habitants.

Les chants folkloriques quan ho ont un impact évident sur la vie quotidienne. Ce sont des mélodies sincères, lyriques et pures aux paroles sentimentales et joyeuses, faciles à mémoriser. Avec le quan ho, non seulement les habitants de Bac Ninh mais aussi ceux de nombreuses autres localités peuvent fredonner avec joies quelques couplets...

Le quan ho dans l’époque moderne ne consiste pas seulement en des chants invitant au bétel et à l'eau, ou à s'asseoir sur un bateau pour chanter des airs classiques, mais constitue aussi des confidences et des invitations à Bac Ninh - une terre riche en tradition et en potentiel.

Le quan ho s'est transformé selon une nouvelle idéologie pour favoriser le développement culturel, améliorer la vie spirituelle des gens et rendre la population de Bac Ninh encore plus dynamique et brillante.



Ces chants ont embelli la personnalité de chaque habitant de la région de Kinh Bac, donnant à chacun confiance en lui-même et dans les orientations du Parti et de l'État en matière de construction et de développement économique et social.

En septembre 2009, le quan ho a été reconnu par l'UNESCO en tant qu’élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, créant ainsi beaucoup d'inspiration pour la construction et le développement.

L'image d'un chapeau avec une bande de soie et d’un toit de maison communale incurvé est symbole d'un Bac Ninh ancien et culturellement riche. Bien que Bac Ninh soit très petite, elle est le berceau du peuple vietnamien ancien, représentant la quintessence de la culture traditionnelle des temps anciens.

Ky Duyên – Dô Huyên/CVN