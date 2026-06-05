Israël et le Liban conviennent de mettre en œuvre un cessez-le-feu

Israël et le Liban ont convenu mercredi 3 juin de mettre en œuvre un cessez-le-feu, selon un communiqué conjoint publié mercredi à l'issue de négociations trilatérales à Washington.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce cessez-le-feu est subordonné à la cessation totale des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani, indique le communiqué publié par les deux pays et les États-Unis.

Israël et le Liban ont également convenu de faire avancer la création de "zones pilotes" au Liban, desquelles sera exclu le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran.

Dans ces zones pilotes, "les Forces armées libanaises prendront le contrôle exclusif du territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques", précise le communiqué, publié à l'issue d'un quatrième cycle de pourparlers de haut niveau menés sous l'égide des États-Unis et qui s'est tenu au département d'État américain à Washington mardi 2 juin et mercredi 3 juin.

Le cinquième cycle de pourparlers de haut niveau entre Israël et le Liban "en vue de parvenir à un accord global" devrait se tenir plus tard ce mois-ci, indique le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN