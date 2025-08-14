Plus de 14.800 patients à Gaza ont besoin de soins médicaux urgents

>> Le désespoir à Gaza entraîne un effondrement de la loi et de l'ordre, selon le chef de l'OMS
>> Gaza : survie quotidienne de ses habitants
|Des Palestiniens courent vers des parachutes transportant de l’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, le 7 août.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
Dans une brève déclaration publiée sur sa page Twitter mercredi soir 13 août, M. Ghebreyesus a appelé à la réactivation des voies d'acheminement médical de la bande de Gaza vers la Cisjordanie, y compris Al Qods-Est, avant qu'il ne soit trop tard.
Il a rappelé que l'organisation avait soutenu l'évacuation de 32 enfants et 6 adultes de la bande de Gaza mercredi 13 août, ainsi que de 99 de leurs accompagnants. Il a indiqué que 25 enfants et 6 adultes ont été évacués vers l'Italie, tandis que 5 enfants malades ont été évacués vers la Belgique et 2 enfants malades vers la Turquie.
Il a remercié la Commission européenne et tous les gouvernements qui ont fait preuve de solidarité envers les patients gravement malades de Gaza en leur fournissant des soins médicaux spécialisés.
APS/VNA/CVN