Plus de 14.800 patients à Gaza ont besoin de soins médicaux urgents

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que plus de 14.800 patients dans la bande de Gaza ont encore besoin de soins médicaux vitaux, inaccessibles dans la bande de Gaza.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Dans une brève déclaration publiée sur sa page Twitter mercredi soir 13 août, M. Ghebreyesus a appelé à la réactivation des voies d'acheminement médical de la bande de Gaza vers la Cisjordanie, y compris Al Qods-Est, avant qu'il ne soit trop tard.

Il a rappelé que l'organisation avait soutenu l'évacuation de 32 enfants et 6 adultes de la bande de Gaza mercredi 13 août, ainsi que de 99 de leurs accompagnants. Il a indiqué que 25 enfants et 6 adultes ont été évacués vers l'Italie, tandis que 5 enfants malades ont été évacués vers la Belgique et 2 enfants malades vers la Turquie.

Il a remercié la Commission européenne et tous les gouvernements qui ont fait preuve de solidarité envers les patients gravement malades de Gaza en leur fournissant des soins médicaux spécialisés.

APS/VNA/CVN