Chine : décès à 103 ans du prix Nobel de physique Chen Ning Yang, lauréat en 1957

Chen Ning Yang, lauréat du prix Nobel de physique en 1957, est décédé samedi 18 octobre à Pékin à l'âge de 103 ans, ont annoncé les médias d'État chinois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Son décès a été attribué à une "maladie", selon la chaîne de télévision d'État CCTV, qui n'a pas donné plus de détails.

Né en 1922 à Hefei, dans la province chinoise de l'Anhui (Est), M. Yang s'est rendu aux États-Unis dans les années 1940 pour poursuivre ses études supérieures, avant d'occuper divers postes de professeur d'université.

Chen Ning Yang a reçu le Prix Nobel de physique en 1957, avec le sino-américain Tsung-Dao Lee, pour avoir démontré que la loi de conservation de la parité est violée dans certaines interactions nucléaires, bouleversant les fondements de la physique moderne.

Il est également connu pour avoir développé, au début des années 1950 avec le physicien américain Robert Mills, la théorie de jauge de Yang-Mills, qui décrit comment certaines particules échangent des forces pour interagir entre elles.

Pendant plus de 20 ans depuis son retour en Chine, M. Yang a enseigné à la prestigieuse université Tsinghua de Pékin, où il a apporté "des contributions importantes à la formation et au recrutement de talents ainsi qu'à la promotion des échanges universitaires internationaux", selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

AFP/VNA/CVN