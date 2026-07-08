Isabelle Adjani et la pionnière Galia Salimo dans le jury de Drag Race France 4

L'actrice Isabelle Adjani et Galia Salimo, première femme transgenre à avoir joué dans la pièce de théâtre Les Monologues du Vagin , comptent parmi les jurés de la quatrième saison de Drag Race France diffusée à partir de mercredi soir 8 juillet sur France 2.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Rassemblant près d'un million de téléspectateurs en moyenne, Drag Race France met en lumière les différentes facettes de l'art du drag (transformisme) à l'occasion d'un concours opposant dix drag queens célébrant les archétypes de la féminité, à grand renfort de costumes spectaculaires et de maquillage exubérant.

Au-delà de l'esprit festif, l'émission, disponible également sur la plateforme france.tv, fait aussi écho aux discriminations subies par les personnes LGBTQIA+. France Télévisions promet pour cette nouvelle saison "du glam, du drame et des performances XXL".

Le concours est co-présenté par Nicky Doll, drag queen française qui a participé à l'édition américaine, et l'animatrice Daphné Bürki, au côté du journaliste de mode Loïc Prigent.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Fin septembre, une nouvelle tournée Drag Race France sera lancée avec toutes les queens de la quatrième saison, dans une mise en scène de Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris.

"Que de chemin parcouru depuis les années 90 avec la première vague de drag queens, après le film +Priscilla, folle du désert+ !", s'est félicitée Galia Salimo, parmi les pionnières françaises de la transition de genre.

"Le succès de +Drag Race France+, d'autant plus sur le service public, est une formidable évolution. Il y vingt ans, c'était impossible et, de mon temps, les transformistes devaient s'excuser d'exister... Aujourd'hui, les drag queens sont comme des objets d'art mais rien n'est jamais acquis", a ajouté Mme Salimo, qui anime un podcast, Radio Galia, autour de personnalités artistiques qui "font bouger les lignes".

AFP/VNA/CVN







