Scrutin

Iran : le réformateur Massoud Pezeshkian remporte la présidentielle

Le député de 69 ans Massoud Pezeshkian, ancien ministre de la Santé, a remporté samedi 6 juillet le second tour de la présidentielle, devant son adversaire Saïd Jalili.

L'Iran a un nouveau président. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian a remporté le second tour de la présidentielle du pays, devant son rival Saïd Jalili, indique samedi 6 juillet la télévision publique.

Cette présidentielle a été organisée à la hâte après le décès du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère en mai.

À l’issue du vote vendredi 5 juillet pour ce second tour, lors duquel quelque 61 millions d'Iraniens étaient appelés aux urnes, Massoud Pezeshkian a recueilli plus de 16 millions de votes, contre plus de 13 millions à son adversaire, sur un total quasi définitif de 30 millions de bulletins déjà dépouillés, selon les autorités électorales.

Le taux de participation au second tour a atteint 49,8%, a annoncé le porte-parole du siège des élections iraniennes Mohsen Eslami.

AFP/VNA/CVN