L'Iran et la Hongrie exhortent à s'abstenir de toute escalade de la tension au Moyen-Orient

L'Iran et la Hongrie ont souligné vendredi 5 juillet la nécessité de s'abstenir de toute escalade de la tension dans la région du Moyen-Orient.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'un appel téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales d'intérêt commun et les liens bilatéraux, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères.

M. Bagheri a souligné la nécessité de renforcer la stabilité et de s'abstenir de toute escalade des tensions au Moyen-Orient, notant que la poursuite des attaques israéliennes contre les Palestiniens et les récentes escalades entre Israël et le Liban plaçaient la région dans une nouvelle situation.

Évoquant les relations bilatérales, M. Bagheri a déclaré que l'Iran et la Hongrie avaient toujours entretenu de bonnes relations et que celles-ci reflétaient une tendance positive et croissante.

Le chef de la diplomatie hongroise a, quant à lui, souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour empêcher l'intensification des conflits dans la région. M. Szijjarto a insisté sur l'importance de la diplomatie dans les relations bilatérales et sur la scène internationale, se félicitant par ailleurs du renforcement des liens bilatéraux avec l'Iran.

L'armée israélienne mène une opération de grande envergure dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre des localités du Sud d'Israël, tuant environ 1.200 personnes.

Le bilan palestinien des attaques israéliennes en cours dans l'enclave s'élève à 38.011 morts et 87.445 blessés, selon un bilan actualisé jeudi 4 juillet par les autorités sanitaires gazaouies.

La tension monte par ailleurs entre le Liban et Israël depuis le 8 octobre 2023, après que le Hezbollah libanais a tiré des dizaines de roquettes en direction d'Israël pour soutenir les attaques du Hamas contre l'État hébreu, ce qui a incité ce dernier à réagir en tirant à l'artillerie lourde en direction du Sud-Est du Liban.

Xinhua/VNA/CVN