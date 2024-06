Présidentielle iranienne : début du scrutin

>> Iran : le président Ebrahim Raïssi est mort

>> Iran : l'élection présidentielle fixée au 28 juin

>> L'Iran rend hommage à son président défunt Raïssi

Photo : IRNA/VNA/CVN

Prévu à l'origine en 2025, ce scrutin a dû être organisé après le décès du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère le mois dernier.

Le guide suprême du pays, Ali Khamenei, a déposé le premier son bulletin dans l'urne et a prononcé un bref discours appelant à l'unité du peuple iranien lors de ce scrutin.

Ce dernier se déroule dans près de 59.000 bureaux de vote, avec plus de 61 millions de personnes habilitées à voter, selon les autorités.

Au départ, six candidats étaient en lice : Amir-Hossein Ghazizadeh Hachemi, l'actuel vice-président, Alireza Zakani, le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement, Saïd Jalili, l'ancien négociateur en chef des pourparlers nucléaires, Mostafa Pourmohammadi, ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice, et Masoud Pezeshkian, ancien ministre de la Santé.

Par la suite, MM. Hachemi et Zakani, deux candidats conservateurs, se sont retirés de la course en faveur de MM. Ghalibaf et Jalili, également dans le camp des conservateurs.

Xinhua/VNA/CVN