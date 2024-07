Iran : le Conseil constitutionnel valide les résultats du 1er tour de l'élection

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'annonce a été faite par Hadi Tahan Nazif, porte-parole du Conseil, une institution qui supervise le processus et les résultats des élections, lors d'une interview télévisée avec la chaîne de télévision publique IRIB.

Il a déclaré que l'institution confirmait les résultats après les enquêtes et examens.

Aucun des quatre candidats en lice pour le premier tour n'a formulé d'objection aux résultats de l'élection dans le délai légal prévu pour l'expression des plaintes, a-t-il noté, ajoutant qu'ils sont autorisés à continuer de faire campagne jusqu'à jeudi matin, soit 24 heures avant le second tour.

Lors du premier tour de l'élection présidentielle anticipée, qui a commencé tôt vendredi 28 juin et s'est achevé à minuit après avoir été prolongé trois fois, aucun candidat n'a obtenu plus de 50% du total des voix nécessaires pour désigner un vainqueur.

Le pays a donc été renvoyé à un second tour prévu pour le 5 juillet entre les principaux candidats : le réformateur Massoud Pezeshkian, ancien ministre iranien de la Santé, qui a obtenu plus de 42% des voix au premier tour, et Saïd Jalili, ancien négociateur en chef dans les négociations nucléaires entre Téhéran et les puissances mondiales, qui a recueilli plus de 38% du total des voix.

La 14e élection présidentielle iranienne, initialement prévue pour 2025, a été avancée à la suite du décès inattendu de l'ancien président Ebrahim Raïssi dans un crash d'hélicoptère le 19 mai.

Xinhua/VNA/CVN