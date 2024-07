L'ONU met en garde contre une escalade de la tension à la frontière entre le Liban et Israël

L'organisation mondiale a souligné la montée des tensions à la suite d'une augmentation des échanges de tirs entre les forces libanaises et israéliennes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette récente recrudescence des hostilités, qui s'est produite jeudi 4 juillet, "accroît le risque d'une guerre à grande échelle", selon une note du bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Cette note souligne la nécessité de faire preuve de retenue et précise que "l'escalade peut et doit être évitée. Nous réitérons que le danger d'une erreur de calcul conduisant à une conflagration soudaine et plus étendue est réel", soulignant qu'"une solution politique et diplomatique est la seule voie viable pour l'avenir".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le même jour, Jeanine Hennis-Plasschaert, coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, s'est entretenue avec des responsables libanais de premier plan, dont le président du Parlement, Nabih Berri, et le Premier ministre, Najib Mikati, afin de discuter de l'urgence d'une désescalade le long de la Ligne bleue.

Le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU réitère également les appels de la Force intérimaire des Nations unies au Liban en faveur d'une cessation immédiate des hostilités et d'un engagement renouvelé en faveur de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée en août 2006 pour obtenir une cessation totale des hostilités peu après qu'un mois de conflit entre Israël et le Hezbollah se soit achevé par une trêve fragile.

Xinhua/VNA/CVN