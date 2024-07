Iran : fin du scrutin pour le second tour de la présidentielle

Le scrutin du second tour de la 14 e élection présidentielle iranienne s'est achevé vendredi 5 juillet à minuit, après avoir été prolongé à trois reprises, ou six heures, a annoncé Mohsen Eslami, porte-parole de la commission électorale.

Photo : IRNA/VNA/CVN

Lors d'une allocution un peu plus tôt devant des journalistes à Téhéran, la capitale, le président iranien par intérim, Mohammad Mokhber, a déclaré que les résultats seraient annoncés ce samedi 6 juillet matin.

Le scrutin avait débuté vendredi 5 juillet à 08h00 heure locale (04h30 GMT) dans près de 59.000 bureaux de vote à travers le pays et à l'étranger. Deux candidats, l'ancien ministre de la Santé, Massoud Pezeshkian, et Saïd Jalili, l'ancien négociateur en chef dans les négociations nucléaires entre Téhéran et les puissances mondiales, se disputent le poste le plus élevé de la branche exécutive du pays.

MM. Pezeshkian et Jalili avaient obtenu respectivement plus de 42% et 38% des voix au premier tour tenu le 28 juin.

Le scrutin devait initialement se terminer à 18h00 heure locale, mais a été prolongé à trois reprises, chaque fois pour une durée de deux heures.

Le candidat obtenant le plus grand nombre de voix à l'issue de ce second tour sera le prochain président iranien.

Le guide suprême du pays, Ali Khamenei, a voté dans un bureau de vote à Téhéran immédiatement après le début du scrutin et a prononcé un bref discours.

"Aujourd'hui est un bon jour ; le jour de la présence, de la participation et de l'engagement de notre peuple bien-aimé dans cette élection, qui est une affaire politique importante pour le pays", a-t-il déclaré.

Selon l'agence de presse semi-officielle Mehr, les estimations sur le terrain montrent que le taux de participation au second tour devrait dépasser celui du premier tour.

Plus de 24 millions de personnes avaient participé au premier tour, soit un taux de participation de 40%, sur les 61 millions d'électeurs en âge de voter.

Cette 14e élection présidentielle, initialement prévue pour 2025, a été organisée en raison du décès du président Ebrahim Raïssi et de son entourage dans un accident d'hélicoptère survenu le 19 mai.

Xinhua/VNA/CVN