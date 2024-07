Iran : début du second tour de l'élection présidentielle

Le vote pour le second tour de l'élection présidentielle en Iran a commencé tôt vendredi 5 juillet, dans lequel le réformateur Massoud Pezeshkian et le conservateur Saïd Jalili sont en lice, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Celui-ci a appelé ses compatriotes à se rendre dans les bureaux de vote et à glisser leur bulletin dans l'urne dès les premières heures de la journée, précisant que 58.638 bureaux de vote étaient ouverts dans tout le pays.

Le scrutin, qui a débuté à 08h00 heure locale (04h30 GMT) et prendra fin à 18h00 (14h30 GMT), pourra être prolongé par le ministère de l'Intérieur si nécessaire. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'issue de ce second tour sera le prochain président iranien.

Le guide suprême du pays, Ali Khamenei, a voté dans un bureau de vote mobile à Téhéran, la capitale iranienne, immédiatement après le début du processus de vote.

S'adressant aux journalistes après avoir voté, il a déclaré : "Aujourd'hui est un bon jour; le jour de la présence, de la participation et de l'engagement de notre peuple bien-aimé dans cette élection, qui est une affaire politique importante pour le pays".

Quatre candidats s'étaient présentés au premier tour de scrutin le 28 juin, mais aucun n'a obtenu plus de 50% des voix, ce qui a conduit à un second tour. M. Pezeshkian, ex-ministre de la Santé, a obtenu plus de 42% des voix et M. Jalili, ancien négociateur en chef dans le cadre des négociations nucléaires avec les puissances mondiales, plus de 38%.

Plus de 24 millions de personnes ont participé au premier tour, soit un taux de participation de 40%, sur les 61 millions d'électeurs en âge de voter.

Cette 14e élection présidentielle, initialement prévue pour 2025, est organisée en raison du décès du président Ebrahim Raïssi et de son entourage dans un accident d'hélicoptère survenu dans le nord-ouest de l'Iran le 19 mai.

Xinhua/VNA/CVN