Moscou

Russie - Hongrie : Orban, nouveau président de l'Europe, rencontre Poutine pour parler du conflit en Ukraine et des liens Russie - UE

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli vendredi 5 juillet au Kremlin le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour discuter du conflit en Ukraine et des relations entre la Russie et l'Union européenne, a annoncé le Kremlin.

Photo : Spoutnik/VNA/CVN

Soulignant qu'il est important que les deux pays poursuivent le dialogue malgré la situation géopolitique difficile actuelle, le président russe a indiqué que les deux dirigeants avaient discuté de la crise ukrainienne, en particulier des approches potentielles pour résoudre le conflit.

Selon M. Poutine, M. Orban l'a informé des récentes réunions auxquelles il avait participé à Kiev, notamment des propositions de cessez-le-feu de la Hongrie, qui créeraient les conditions nécessaires aux négociations avec la Russie.

Lors de son discours, le Premier ministre hongrois a souligné que la paix était cruciale pour l'Europe, mais qu'il était impossible d'y parvenir sans diplomatie et sans travail.

M. Orban a par ailleurs souligné que Moscou et Kiev avaient des points de vue très différents et que de nombreuses mesures seraient nécessaires pour mettre fin au conflit. Il a estimé que l'établissement de contacts était une étape cruciale et que la Hongrie continuerait à œuvrer dans cette direction.

Xinhua/VNA/CVN