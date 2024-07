Chine - Kazakhstan : des compagnons sur la voie de la modernisation

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Notant que ses entretiens avec ce dernier avaient été aimables, amicaux et fructueux, il a annoncé qu'ils avaient signé une déclaration conjointe.

M. Xi a fait savoir que son homologue kazakh et lui-même étaient d'accord sur le fait que la Chine et le Kazakhstan se trouvaient tous deux à une étape critique de leur développement et de leur revitalisation.

Les deux parties continueront de perpétuer leur belle tradition de soutien mutuel, d'approfondir la confiance politique mutuelle, de favoriser la synergie de leurs stratégies de développement et d'être des soutiens solides sur lesquels chacun d'eux peut compter et faire confiance, a-t-il ajouté.

Le président chinois a déclaré que son pays et le Kazakhstan s'étaient fixé un nouvel objectif de doubler leur commerce bilatéral à une date rapprochée.

Les deux parties sont convenues d'approfondir continuellement leur coopération dans des domaines traditionnels tels que l'économie, le commerce, les investissements, les capacités de production, l'interconnectivité et l'énergie, a détaillé M. Xi.

Les deux parties favoriseront également ensemble de nouveaux points de croissance pour la coopération dans les minéraux critiques, les nouvelles énergies, l'innovation scientifique et technologique, l'aérospatial, l'économie numérique et d'autres domaines, a-t-il indiqué.

M. Xi a aussi dit que la partie chinoise organiserait une Année du tourisme chinois au Kazakhstan en 2025.

La Chine a également décidé d'ouvrir un deuxième atelier Luban dans ce pays d'Asie centrale, a-t-il annoncé, ajoutant que les deux pays élargiraient leur coopération dans des domaines tels que les médias, les groupes de réflexion, ainsi que le cinéma et la télévision, et encourageraient davantage de jumelages entre les provinces et les villes des deux pays.

Les deux parties se sont engagées à continuer à travailler étroitement dans les affaires internationales et à renforcer la coordination et la coopération dans le cadre des Nations unies, de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), du mécanisme Chine - Asie centrale ainsi que d'autres cadres multilatéraux, a-t-il déclaré.

M. Xi a fait remarquer que la Chine et le Kazakhstan étaient convenus de conjointement mettre en œuvre l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale, trois initiatives clés proposées par la Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La Chine soutient par ailleurs le Kazakhstan dans son adhésion au mécanisme de coopération des BRICS, jouant le rôle de "puissance moyenne" sur la scène internationale et apportant sa contribution à la gouvernance mondiale, a ajouté M. Xi.

Partenaire stratégique global



Pour sa part, M. Tokaïev a dit que la visite de M. Xi revêtait une importance historique particulière et qu'elle allait constituer un nouveau point de départ pour porter les relations sino-kazakhes à un niveau plus élevé.

La Chine est un voisin amical et un partenaire stratégique global permanent du Kazakhstan, a déclaré M. Tokaïev, ajoutant que les relations entre Astana et Beijing ont toujours reposé sur le respect et la confiance mutuels et qu'il n'y avait pas de questions non résolues entre les deux pays.

Au cours de l'histoire, la Chine n'a jamais porté atteinte aux intérêts du Kazakhstan et l'amitié entre les deux peuples est indéfectible et s'est transmise de génération en génération, a déclaré M. Tokaïev.

La Chine est le premier partenaire commercial du Kazakhstan et le premier pays investisseur étranger, tandis que les investissements et la coopération des entreprises chinoises ont efficacement favorisé le développement national du Kazakhstan, a-t-il noté.

Soulignant l'engagement de son pays à renforcer continuellement la coopération amicale globale et mutuellement bénéfique avec la Chine, le président kazakh a dit souhaiter que davantage d'entreprises chinoises investissent au Kazakhstan et qu'il leur fournirait toutes les conditions nécessaires et favorables.

Respectant les principes de diplomatie pacifique, le Kazakhstan et la Chine partagent des positions similaires sur de nombreuses questions internationales et régionales, a poursuivi M. Tokaïev, ajoutant que le Kazakhstan était prêt à renforcer la communication et la collaboration avec la Chine dans des cadres multilatéraux tels que le mécanisme Chine - Asie centrale, l'OCS et l'ONU, entre autres.

L'amitié est le bien commun du Kazakhstan et de la Chine, laquelle est plus précieuse que l'or, a dit M. Tokaïev. Le Kazakhstan se réjouit à l'idée de faire des efforts conjoints avec la Chine pour obtenir de plus grands résultats dans les relations bilatérales au cours de ces nouvelles "trente années d'or".

Xinhua/VNA/CVN