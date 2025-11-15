Mali : les chaînes de télévision françaises TF1 et LCI suspendues “jusqu’à nouvel ordre”

La Haute autorité de la communication du Mali a suspendu LCI et TF1 “ jusqu’à nouvel ordre ” vendredi 14 novembre, accusant les deux chaînes françaises d’avoir diffusé des “ contrevérités” sur la situation sécuritaire et les jihadistes. Cette décision s’inscrit dans un contexte de restrictions médiatiques croissantes.

Photo : CTV/CVN

La Haute autorité de la communication du Mali (HAC) a suspendu les chaînes françaises LCI et TF1, leur reprochant “des affirmations non vérifiées et des contrevérités” relatives aux jihadistes dans ce pays, selon une décision consultée vendredi 14 novembre par l’AFP.

“Les services des télévisions LCI et TF1 sont retirés des bouquets de tous les distributeurs de service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle au Mali, jusqu’à nouvel ordre, à compter de la date de signature de la présente décision”, indique le document daté de jeudi 13 novembre.

LCI et TF1 ne sont plus accessibles au Mali depuis jeudi soir 13 novembre, a constaté un journaliste de l’AFP.

Selon la HAC, LCI a diffusé “une séquence de 12,24 mn extraite de l’émission ‘Grand Dossier’ le dimanche 9 novembre 2025 à 13h00, structurée en deux volets : ‘Mali, les jihadistes aux portes de Bamako’ et ‘Mali, le nouveau fief d’Al-Qaïda’”.

Cette séquence a été “reprise par TF1 sur sa page web” le même jour.

Photo : CTV/CVN

Des accusations de “contrevérités” et de ton “alarmiste”

Selon la HAC, le contenu incriminé comporte “des affirmations non vérifiées et des contrevérités” relatives notamment aux allégations selon lesquelles “la junte a interdit la vente du carburant” ou “désormais les terroristes sont donc proches de faire tomber la capitale” Bamako.

Le régulateur estime que ces éléments constituent “une violation fragrante du code de déontologie du journaliste au Mali qui lui impose de se tenir au respect de la vérité”.

La chaîne publique française France 2 avait également été suspendue temporairement début 2024. Ces deux suspensions ont depuis été levées.

Et la chaîne francophone TV5MONDE avait été suspendue mi-mai “jusqu’à nouvel ordre” après avoir été accusée de manque d’impartialité sur une manifestation de l’opposition. Elle avait déjà été suspendue en 2024 pour trois mois.

Plusieurs médias français comme France 24 et Radio France Internationale (RFI), très suivis au Mali, ont été suspendus de manière permanente.

AFP/VNA/CVN