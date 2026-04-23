Inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version)

La cérémonie d’inauguration de la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version), ainsi que du système d’information de soutien à la révision globale des textes juridiques normatifs a eu lieu le 23 avril à Hanoï, en présence du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Đinh et du vice-Premier ministre Lê Tiên Châu.

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La nouvelle version de cette base de données a été entièrement restructurée, permettant une gestion détaillée jusqu’à chaque article, alinéa et point. En particulier, l’ensemble des données est désormais présenté selon les standards linguistiques communs des systèmes juridiques avancés du monde, permettant non seulement le stockage, mais aussi l’interconnexion avec d’autres plateformes numériques. Les contenus juridiques sont ainsi transformés en "données structurées", permettant aux systèmes informatiques de les lire, comprendre et traiter automatiquement.

Photos : VNA/CVN

À noter que, pour la première fois, l’intelligence artificielle est largement appliquée afin de garantir la qualité des données selon les critères "exactes – complètes – transparentes– actualisées" et d’optimiser leur exploitation.

La base de données permet aux individus et aux organisations d’accéder aux textes juridiques de manière intuitive, approfondie et interconnectée, tout en suivant l’évolution des réglementations dans le temps, assurant ainsi la transparence du système juridique vietnamien. Elle soutient également les organismes publics dans la gestion, la rédaction, la vérification, la révision, la systématisation et la diffusion du droit.

Reposant sur des données standardisées, la base devient un élément central de la plateforme numérique juridique nationale, constituant une infrastructure essentielle au processus de révision des textes à l’échelle nationale.

Grâce à une base technologique standardisée, intégrant l’IA et des connexions interopérables, cette plateforme dépasse le rôle d’un simple système d’information pour devenir une infrastructure nationale de connaissance juridique, où les données sont activées et transformées en savoir, au service de l’action et de la confiance juridique.

À partir du 23 avril 2026, la Base de données nationale sur le droit (nouvelle version) est officiellement mise en service à l’adresse : https://vbpl.vn/.

VNA/CVN